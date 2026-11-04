L'INCONTRO Sarno, si ritrova di notte in casa con tre uomini incappucciati

Il gruppo di malviventi ha fatto irruzione in un'abitazione di via Striano

Paura nella serata a Sarno, dove un tentativo di furto in abitazione si è trasformato in un incontro ravvicinato tra il proprietario di casa e tre uomini incappucciati. Il gruppo di malviventi ha fatto irruzione in un'abitazione di via Striano, sorprendendo il residente che, proprio mentre cercava di capire l'origine di alcuni rumori sospetti, si è ritrovato faccia a faccia con uno degli intrusi. L'episodio si è verificato intorno alle 21.30 della scorsa sera e ha provocato momenti di forte tensione.Secondo quanto ricostruito sulla base della denuncia presentata dal proprietario, tutto sarebbe cominciato con alcuni rumori provenienti dal balcone della sala da pranzo, situata al primo piano dell'abitazione. L'uomo, insospettito da quei movimenti insoliti, ha deciso di raggiungere il salone per verificare cosa stesse accadendo. Una volta entrato nella stanza, però, si è trovato davanti una scena inaspettata: a pochi passi da lui c'era un individuo vestito completamente di nero, con il volto nascosto da un cappuccio.L'intruso aveva appena forzato la portafinestra del balcone per introdursi nell'appartamento. La presenza del proprietario lo ha colto di sorpresa, costringendolo a interrompere immediatamente il tentativo di furto e a cercare una via di fuga.Il proprietario blocca la porta e scopre la presenza di altri due compliciAccortosi di essere stato scoperto, il malvivente non ha tentato di affrontare il residente, ma si è precipitato verso la portafinestra, dalla quale si era introdotto pochi istanti prima, lanciandosi all'esterno per allontanarsi rapidamente.Il proprietario ha reagito con prontezza, riuscendo a bloccare la porta per impedire all'uomo di rientrare nell'abitazione. È stato proprio in quel momento che si è reso conto di non avere davanti un ladro isolato. Sul balcone, infatti, erano presenti altri due individui, anche loro con il volto coperto, probabilmente in attesa del complice impegnato all'interno dell'appartamento.I tre sono quindi riusciti ad allontanarsi insieme, facendo perdere le proprie tracce a bordo di un'automobile bianca con il tettuccio nero. La fuga è avvenuta in pochi istanti, prima che il proprietario potesse fare qualcosa per fermarli.Nonostante l'irruzione e il momento di grande paura, il tentativo di furto non è andato a buon fine. Dall'abitazione, infatti, non sarebbe stato portato via nulla. Resta però lo shock per quanto accaduto, soprattutto per il rischio corso dal residente, che si è ritrovato improvvisamente davanti uno sconosciuto all'interno della propria casa.Indagini in corso, si cercano i tre uomini incappucciatiSubito dopo l'episodio, il proprietario ha contattato le forze dell'ordine, raccontando quanto accaduto e formalizzando una denuncia. Sono ora in corso gli accertamenti per identificare i responsabili e ricostruire con precisione le modalità dell'incursione.Tra gli elementi al vaglio degli investigatori c'è soprattutto la descrizione dell'automobile utilizzata dai tre uomini per la fuga: una vettura di colore bianco con il tetto nero. Un particolare che potrebbe rivelarsi utile per individuare eventuali collegamenti con altri episodi verificatisi recentemente nella zona.Secondo alcune testimonianze, infatti, un'auto con caratteristiche analoghe sarebbe stata notata anche in occasione di altri tentativi di furto registrati nelle ultime settimane nell'Agro nocerino-sarnese. Si tratta di una possibile pista investigativa che dovrà essere verificata attraverso ulteriori riscontri.Gli investigatori stanno inoltre acquisendo le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona di via Striano e nelle strade limitrofe, nella speranza di individuare il percorso seguito dai fuggitivi e ottenere elementi utili a riconoscere il veicolo.L'episodio riaccende la preoccupazione tra i residenti di Sarno per la sicurezza delle abitazioni, soprattutto nelle ore serali, e per la presenza di gruppi che potrebbero agire con modalità simili in diversi comuni dell'Agro. Per il momento, l'unica certezza è che il colpo è fallito, ma la paura vissuta dal proprietario difficilmente sarà dimenticata.