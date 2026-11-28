LA PAURA Spruzza spray urticante in galleria e scatena il panico

Quando alcuni cittadini hanno provato a fermarlo e hanno cominciato a urlargli contro, l’uomo si è dato alla fuga

Momenti di paura e tensione ieri pomeriggio al Vomero, dove un uomo ha spruzzato del liquido urticante contro alcune persone che passeggiavano in Galleria Vanvitelli. È accaduto intorno alle 19, mentre la zona era particolarmente frequentata per gli acquisti del Black Friday. Per motivi ancora da chiarire, l’uomo avrebbe avvicinato diversi passanti utilizzando una boccetta e pronunciando frasi sconnesse, che nessuno sarebbe riuscito a comprendere.Le persone colpite hanno cominciato a urlare per il bruciore agli occhi e per lo spavento. Nel giro di pochi istanti si è scatenato il fuggi fuggi, mentre l’uomo avrebbe continuato a spruzzare il liquido anche dopo le prime reazioni dei presenti.Il panico tra famiglie e passanti, poi l'inseguimentoLa scena si è svolta in un momento di grande affollamento, tra automobili incolonnate nel traffico, genitori con bambini e persone a passeggio. Alcuni piccoli, spaventati dalle urla e dalla confusione, hanno iniziato a piangere, mentre altri passanti lamentavano dolore e irritazione agli occhi.Quando alcuni cittadini hanno provato a fermarlo e hanno cominciato a urlargli contro, l’uomo si è dato alla fuga. È così iniziato un inseguimento a piedi, con diverse persone alle sue spalle. La tensione è aumentata rapidamente: tra urla e insulti, il gruppo di inseguitori si è ingrossato man mano che la notizia dell’accaduto si diffondeva nella zona commerciale del Vomero.L’uomo ha imboccato via Scarlatti cercando di seminare chi lo inseguiva, fino a entrare in una farmacia per trovare riparo. Alcuni dei presenti sono riusciti a entrare nel locale prima che le porte elettriche si richiudessero, mentre altri sono rimasti all’esterno. Anche all’interno dell’esercizio commerciale si sono vissuti momenti di forte agitazione, con farmacisti e clienti inizialmente disorientati.Interviene la Polizia Municipale: l'uomo accompagnato in casermaLa situazione è stata ricostruita progressivamente grazie alle testimonianze dei presenti. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, che ha notato la folla mentre inseguiva l’uomo ed è riuscita a riportare la situazione sotto controllo.L’aggressore è stato quindi accompagnato in caserma. Gli agenti hanno cercato di calmarlo e di comprendere le ragioni del gesto, avvisando anche il magistrato di turno, chiamato a valutare eventuali provvedimenti.Nel frattempo, alcune delle persone coinvolte si sono rivolte ai sanitari per ricevere assistenza. Per qualcuno è stato sufficiente un controllo in via precauzionale, mentre altri hanno lamentato i sintomi provocati dal contatto con la sostanza urticante.Restano da chiarire le motivazioni dell’episodio e le caratteristiche del liquido utilizzato.Spray al peperoncino, quando è legale e cosa prevede la normativaIn Italia lo spray al peperoncino è consentito come strumento di autodifesa soltanto se rispetta precisi requisiti stabiliti dal decreto del Ministero dell’Interno. Il contenitore non deve superare i 20 millilitri e la miscela deve contenere Oleoresin Capsicum naturale in concentrazione non superiore al 10%, con capsaicina e capsaicinoidi totali entro il limite del 2,5%.Sono inoltre previsti limiti relativi alla gittata, che non deve superare i tre metri, e alla composizione della sostanza: non devono essere presenti elementi infiammabili, corrosivi, tossici, cancerogeni o chimicamente aggressivi.Il fatto che lo spray sia legale non significa, tuttavia, che possa essere utilizzato liberamente contro altre persone. Il suo impiego è ammesso per finalità di legittima difesa, in presenza di un pericolo concreto e nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto alla minaccia.Un utilizzo improprio, scherzoso o sproporzionato può comportare conseguenze sul piano penale e civile. Saranno gli accertamenti a chiarire anche quale sostanza sia stata effettivamente utilizzata durante l’episodio avvenuto in Galleria Vanvitelli.