CHE RISCHIO Spray in discoteca, scappano il 1300 nel panico

i primi problemi sarebbero cominciati con il danneggiamento delle porte di emergenza

Gravi disordini nella notte del 1° novembre in un locale di Carini, nel Palermitano. Una folla sarebbe entrata forzando le uscite di emergenza, poi una lite vicino al bar e la diffusione di spray urticante hanno scatenato il panico. Il questore ha disposto la sospensione dell’attività.L’irruzione e poi la violenza: cosa è successo la notte di HalloweenDoveva essere una serata di festa, si è trasformata in momenti di paura per circa 1.300 ragazzi presenti in una discoteca di Carini, in provincia di Palermo. Nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, durante gli eventi organizzati per Halloween, una serie di episodi violenti ha provocato una fuga disordinata verso le uscite, con il concreto pericolo che qualcuno venisse travolto dalla calca.Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, anche attraverso l'analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, i primi problemi sarebbero cominciati con il danneggiamento delle porte di emergenza. Attraverso quei varchi sarebbe entrato un gruppo numeroso di persone, riuscendo così a evitare i controlli all'ingresso.La rissa vicino al bar e lo spray urticanteLa situazione sarebbe ulteriormente degenerata poco dopo, quando nei pressi del bar è scoppiata una rissa. A rendere ancora più grave il quadro è stato il successivo utilizzo di spray al peperoncino da parte di alcune persone non identificate.La sostanza si è diffusa tra i presenti, provocando difficoltà respiratorie e alimentando il panico. Lo spettacolo è stato interrotto e centinaia di giovani hanno cercato di raggiungere rapidamente le uscite. Nella concitazione, il rischio di una calca pericolosa si è concentrato soprattutto nell'area dell'ingresso, dove le persone in fuga avrebbero potuto travolgere chi si trovava davanti a loro.Soccorsi ostacolati dal traffico, difficoltà anche per i CarabinieriNumerosi ragazzi hanno accusato problemi respiratori dopo aver inalato lo spray e si è reso necessario l'intervento dei soccorritori. Le operazioni, tuttavia, sono state complicate dal traffico intenso generato dalle numerose auto in uscita dal locale: la congestione avrebbe rallentato e ostacolato l'arrivo dei mezzi di emergenza.Anche la pattuglia dei Carabinieri intervenuta sul posto avrebbe incontrato difficoltà a raggiungere l'interno della discoteca, senza riuscire ad accedere al locale a causa della situazione.Il questore chiude la discoteca per 15 giorniDopo gli accertamenti, il questore di Palermo ha disposto la sospensione dell'attività della discoteca per quindici giorni. Il provvedimento è entrato in vigore il 5 novembre ed è stato notificato dai Carabinieri della Stazione di Villagrazia di Carini insieme agli agenti del Commissariato di Partinico.La misura arriva in seguito agli episodi verificatisi durante la notte di Halloween, quando la presenza di circa 1.300 persone e la successione di danneggiamenti, rissa e diffusione dello spray hanno trasformato una serata di divertimento in una situazione di grave rischio per l'incolumità dei presenti.