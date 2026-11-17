LA PAURA Spari in strada, pallottola finisce in un negozio

L'episodio ha riportato l'attenzione su un'area particolarmente frequentata del centro storico

La piazza di Montesanto torna al centro delle preoccupazioni per la sicurezza nel cuore di Napoli. Nella tarda serata di domenica 15 novembre sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco contro un esercizio commerciale, in quel momento chiuso. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato bossoli sull'asfalto e segni di proiettile sulla vetrina del negozio.L'episodio ha riportato l'attenzione su un'area particolarmente frequentata del centro storico, a pochi passi dal mercato della Pignasecca e da importanti collegamenti del trasporto pubblico. La dinamica e il possibile obiettivo dell'azione sono ora al vaglio degli investigatori.I rilievi della Polizia e le immagini da esaminareL'intervento è scattato dopo una segnalazione relativa a una serie di spari in piazza Montesanto. Gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato i primi accertamenti, individuando i bossoli e i danni provocati dai proiettili sulla vetrina e sulla facciata dell'attività commerciale.La zona è stata sottoposta ai rilievi necessari per raccogliere elementi utili all'indagine. Gli investigatori hanno inoltre acquisito le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'area, nella speranza di individuare chi abbia sparato e ricostruire il percorso seguito dopo l'azione.Non risultano, nelle informazioni disponibili, indicazioni certe sull'identità degli autori o sulle ragioni dell'attacco. Resta da chiarire anche se il negozio fosse il bersaglio diretto oppure se i colpi fossero destinati a lanciare un messaggio intimidatorio.Il precedente di giugno e l'uomo armato di KalashnikovLa nuova sparatoria riporta alla memoria quanto accaduto il 29 giugno scorso, quando un video diventato rapidamente virale aveva mostrato un uomo mentre si muoveva in strada, in pieno giorno, impugnando un fucile mitragliatore AK-47.Quelle immagini avevano suscitato forte allarme e acceso il dibattito sulla presenza delle armi nelle strade del centro cittadino. Le indagini della Squadra Mobile avevano portato in tempi rapidi a provvedimenti di fermo. Anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aveva espresso apprezzamento per la rapidità dell'attività investigativa. La vicenda è stata seguita anche dalla Procura di Napoli.La piazza era già stata interessata da altri episodi di spari e, dopo il caso di giugno, erano stati rafforzati i presidi di controllo. Durante il giorno è prevista la presenza stabile di un'auto della Polizia Locale o di altri reparti delle forze dell'ordine.Un punto strategico nel cuore della cittàPiazza Montesanto si trova in una posizione delicata anche per la sua frequentazione quotidiana. Nelle immediate vicinanze si sviluppa il mercato della Pignasecca, meta di residenti e visitatori, mentre a breve distanza si trovano le stazioni della Cumana e della Circumflegrea e quella della Funicolare di Montesanto, attualmente chiusa per interventi di manutenzione.La ripetizione di episodi armati in un luogo così frequentato alimenta le preoccupazioni di chi vive e lavora nella zona. Le indagini dovranno ora stabilire se la sparatoria di domenica sia collegata ai precedenti fatti registrati nell'area oppure rappresenti un episodio distinto. Al momento, ogni collegamento resta da dimostrare.