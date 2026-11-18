CRIMINALITA' Spari da tre moto in corsa la "stesa" semina il terrore

A rendere concreta l'ipotesi di un'azione intimidatoria è il ritrovamento, nella zona, di elementi compatibili con l'esplosione di colpi d'arma da fuoco

Notte di tensione a Orta di Atella, dove via Pantani è finita al centro di un episodio che potrebbe essere riconducibile a una cosiddetta stesa. Le prime informazioni parlano del passaggio di tre motociclette con a bordo persone presumibilmente armate, che avrebbero attraversato la strada nella tarda serata di ieri.A rendere concreta l'ipotesi di un'azione intimidatoria è il ritrovamento, nella zona, di elementi compatibili con l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Al momento, tuttavia, la dinamica resta da chiarire e non sono ancora disponibili conferme definitive sulle circostanze dell'accaduto.Intervento dei carabinieri e accertamentiDopo la segnalazione sono arrivati in via Pantani i militari della Compagnia di Marcianise, affiancati dai carabinieri della locale stazione. Gli uomini dell'Arma hanno avviato le verifiche per ricostruire quanto avvenuto e raccogliere gli elementi utili alle indagini.Resta da accertare chi fossero le persone in sella alle moto, quale fosse la loro destinazione e se il passaggio fosse legato a una specifica intimidazione. Saranno gli approfondimenti investigativi a stabilire anche l'esatta natura dei reperti rinvenuti sul posto.La preoccupazione tra i residentiL'episodio ha riacceso l'allarme tra gli abitanti, preoccupati per il ripetersi di segnali di violenza sul territorio. Orta di Atella, situata nell'area a confine con Caivano, torna così a fare i conti con timori legati alla sicurezza e alla possibile presenza di fenomeni criminali.Per ora, le informazioni disponibili non consentono di individuare responsabili o moventi. Le indagini dei carabinieri sono in corso e si attendono ulteriori riscontri per definire il quadro della vicenda.