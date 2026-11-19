CRIMINALITA' Sparatoria in strada a Pomigliano, poi la fuga

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo Operativo di Castello di Cisterna e della stazione di Pomigliano

Notte di tensione in via Jan Palach a Pomigliano, dove alcuni individui in scooter avrebbero esploso colpi d’arma da fuoco nelle vicinanze di una palazzina, nel settore 3, edificio 2. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine e ha fatto scattare gli accertamenti dei carabinieri.Al momento non risultano persone ferite e non sarebbero stati rilevati danni. Restano da chiarire il numero esatto dei colpi esplosi, la provenienza degli spari e il possibile obiettivo dell’azione.Rilievi e accertamenti sul postoLe indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo Operativo di Castello di Cisterna e della stazione di Pomigliano. I rilievi sono stati eseguiti dal Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna.Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare le persone che si sarebbero allontanate a bordo dello scooter. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’episodio.