L'ASSALTO Sparatoria ai baretti: è tentato omicidio

I due sono gravemente indiziati di tentato omicidio, detenzione e porto abusivi di arma da fuoco, con l'aggravante delle modalità mafiose

Due giovani originari di Melito di Napoli sono stati arrestati nell'ambito dell'inchiesta sulla sparatoria avvenuta lo scorso aprile nella zona dei baretti di Chiaia, uno dei luoghi più frequentati della movida napoletana. Nei loro confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura.I due sono gravemente indiziati di tentato omicidio, detenzione e porto abusivi di arma da fuoco, con l'aggravante delle modalità mafiose. Secondo la ricostruzione investigativa, sarebbero contigui agli ambienti della criminalità organizzata attivi tra Melito e Mugnano e, in particolare, vicini a esponenti di rilievo del clan Amato-Pagano. Si tratta di contestazioni ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria.L'indagine partita dagli spari dopo una lite in discotecaL'inchiesta è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli e condotta dalla Squadra Mobile, insieme agli investigatori del Commissariato San Ferdinando.Gli accertamenti hanno preso avvio da quanto accaduto nell'aprile scorso all'esterno di un locale notturno nella zona dei baretti di Chiaia. All'interno della discoteca, secondo l'ipotesi ricostruita dagli inquirenti, due gruppi di giovani avrebbero avuto un diverbio per motivi ritenuti futili. Uno dei gruppi proveniva dall'area di Melito, l'altro dal centro storico di Napoli.La tensione non si sarebbe esaurita all'interno del locale. Una volta usciti, i ragazzi si sarebbero ritrovati nuovamente all'esterno, dove il confronto sarebbe degenerato in un episodio armato.I colpi esplosi da uno scooter, la vittima si ripara dietro un'autoLa ricostruzione accusatoria attribuisce a uno dei componenti del gruppo proveniente da Melito l'esplosione di diversi colpi di pistola. Il giovane si sarebbe trovato su uno scooter condotto da un compagno e avrebbe sparato in direzione di uno dei ragazzi appartenenti all'altro gruppo, mirando ad altezza d'uomo.La persona presa di mira sarebbe riuscita a evitare i proiettili trovando riparo dietro un'automobile parcheggiata lungo la strada. Il veicolo, tuttavia, venne raggiunto dai colpi: i vetri andarono in frantumi, segno della violenza dell'azione.Soltanto la prontezza della vittima, secondo quanto emerso dagli accertamenti, avrebbe impedito che la sparatoria provocasse conseguenze ancora più gravi.Il ruolo dei due indagati al vaglio della DdaGli investigatori hanno ricostruito l'episodio e raccolto gli elementi che hanno portato all'emissione della misura cautelare nei confronti dei due giovani. L'indagine punta a chiarire le responsabilità individuali e il contesto nel quale sarebbe maturata la sparatoria, anche alla luce dei presunti collegamenti con gli ambienti criminali dell'area nord di Napoli.Per entrambi è stata disposta la custodia in carcere. Le accuse dovranno essere verificate nel corso del procedimento giudiziario e gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a un'eventuale condanna definitiva.