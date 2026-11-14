LA FOLLIA Sparano nelle auto e distruggono i vetri

I colpi avrebbero raggiunto sia i finestrini laterali sia i lunotti posteriori, provocando danni alle vetture parcheggiate lungo la strada

Notte di danneggiamenti in via Provinciale Botteghelle di Portici, a Ponticelli, dove diverse automobili lasciate regolarmente in sosta sono state prese di mira da un gruppo di ragazzi. L’episodio si è verificato tra l’una e le due della notte tra mercoledì e giovedì 12 novembre: secondo la ricostruzione fornita dai residenti, i responsabili si sarebbero spostati a bordo di un’utilitaria bianca, utilizzando una pistola caricata con pietre per mandare in frantumi i vetri dei veicoli.I colpi avrebbero raggiunto sia i finestrini laterali sia i lunotti posteriori, provocando danni alle vetture parcheggiate lungo la strada. Una sequenza che, stando alle testimonianze raccolte, sarebbe stata accompagnata dalle risate dei giovani e dalla registrazione delle loro stesse azioni con un telefono. Durante il raid si sarebbero anche lasciati andare a esclamazioni di compiacimento per quanto stavano facendo.Le telecamere hanno ripreso l’utilitariaA rendere possibile la ricostruzione dei movimenti del gruppo potrebbero essere soprattutto i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. I residenti hanno infatti raccolto le immagini delle telecamere, nelle quali sarebbe visibile il passaggio della vettura bianca utilizzata durante l’azione.Il materiale, insieme alle fotografie che documentano i danni riportati dalle automobili, è stato trasmesso al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. I proprietari delle vetture colpite hanno inoltre formalizzato la denuncia alle forze dell’ordine, consegnando anche i filmati a disposizione degli investigatori.L’attenzione è ora rivolta all’identificazione dei responsabili. Le registrazioni potrebbero offrire elementi utili per ricostruire il percorso dell’auto e verificare se sia possibile risalire alla targa e a chi si trovava a bordo.Borrelli: «Danni ai sacrifici di chi lavora»Sulla vicenda è intervenuto Borrelli, che ha condannato il comportamento del gruppo e chiesto un rapido accertamento delle responsabilità. Il parlamentare ha sottolineato le conseguenze concrete per le persone che, al mattino, utilizzano la propria automobile per raggiungere il posto di lavoro e che si sono ritrovate con i veicoli danneggiati.«È inaccettabile che chi si sveglia all'alba per andare a lavorare debba ritrovarsi l'auto distrutta per il divertimento idiota di qualche balordo», ha dichiarato. Secondo il deputato, l'impiego di un'arma per colpire le vetture mentre si è in movimento rende l'episodio particolarmente preoccupante, anche per i possibili rischi per chi si trovava nelle vicinanze.Borrelli ha quindi sollecitato le forze dell'ordine a utilizzare le immagini disponibili per individuare chi ha partecipato al raid. «Questi soggetti, che si esaltano mentre spaccano i vetri con pietre sparate da un'auto in corsa, non sono semplici ragazzini annoiati ma veri e propri delinquenti che mettono a rischio l'incolumità pubblica», ha aggiunto.La richiesta di individuare i responsabiliIl deputato ha infine auspicato che gli accertamenti permettano di identificare rapidamente gli autori dei danneggiamenti e di ricostruire con precisione quanto accaduto. «Dalle immagini della videosorveglianza ci sono elementi utili per risalire alla targa e all'identità dei responsabili: mi auguro che le forze dell'ordine li individuino al più presto e che paghino fino all'ultimo centesimo i danni causati a questi lavoratori», ha concluso.Per i residenti resta il bilancio di una notte di paura e di spese impreviste. Le denunce e i filmati sono ora a disposizione degli investigatori, chiamati a verificare le immagini e a risalire alle persone coinvolte.