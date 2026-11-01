MASSA DI SOMMA Tragedia nei Paesi Vesuviani: un morto, grave figlio di 3 anni

In fuga gli occupanti dell'altra auto coinvolta, ferita anche la moglie della vittima

Tragico incidente stradale in via Veseri, a Massa di Somma, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita dopo lo scontro tra due auto. Feriti anche la convivente e il figlio di tre anni, che viaggiavano con lui. Le persone a bordo dell’altra vettura si sarebbero allontanate dal luogo dell’incidente.I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in via Veseri, a Massa di Somma, per un grave incidente stradale che ha coinvolto una Range Rover e una Ford Ka.Secondo le prime informazioni, le due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato il conducente della Ford Ka, Gennaro Costanzo, classe 1971, morto sul colpo a seguito dell’impatto.A bordo dell’utilitaria viaggiavano anche la convivente dell’uomo, nata nel 1973, e il loro bambino di tre anni. Entrambi sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.Il piccolo è stato trasportato all’ospedale Santobono di Napoli, dove è stato ricoverato e successivamente dimesso con una prognosi di sei giorni. La donna è stata invece accompagnata all’Ospedale del Mare, anche lei con ferite lievi.Fuggiti gli occupanti della Range RoverDopo lo scontro, le persone che si trovavano a bordo della Range Rover si sarebbero allontanate dal luogo dell’incidente, senza prestare soccorso.I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e identificare i fuggitivi. Gli accertamenti sono in corso.