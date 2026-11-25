L'OPERAZIONE Spacciano psicofarmaci, arrestati due minorenni

Al termine dell’intervento i due sono stati arrestati e trasferiti all’Istituto penale per i minorenni

Avevano con sé un ingente quantitativo di psicofarmaci i due diciassettenni arrestati a Napoli dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Stella. I militari hanno sequestrato complessivamente 91 unità tra compresse e capsule, nel corso di un intervento scattato poco prima della mezzanotte nel centro cittadino.I due ragazzi sono stati notati durante un servizio di perlustrazione in corso Umberto, all’angolo con via Annunziata. Secondo la ricostruzione, i Carabinieri li avrebbero sorpresi mentre passavano qualcosa a una persona che appariva come un possibile cliente.Alla vista della pattuglia, i diciassettenni avrebbero tentato di allontanarsi rapidamente, cercando rifugio nei vicoli della zona. I militari sono però riusciti a raggiungerli e a bloccarli, procedendo quindi alla perquisizione.Il sequestro: Rivotril e PregabalinNel corso dei controlli sono state trovate 39 compresse di Rivotril da 2 milligrammi e 52 capsule di Pregabalin da 300 milligrammi. Tutti i farmaci sono stati sequestrati.Il Pregabalin, commercializzato in Italia anche con il nome di Lyrica, è un medicinale che, se assunto insieme al Rivotril, può determinare effetti particolarmente pericolosi. L’associazione dei due farmaci comporta infatti rischi importanti per la salute, soprattutto in caso di consumo contemporaneo di alcol, altre benzodiazepine o oppioidi.In queste condizioni può aumentare sensibilmente il pericolo di gravi depressioni del sistema nervoso centrale, fino al coma e all’arresto respiratorio. Un mix che, secondo quanto segnalato, circola anche in alcuni contesti giovanili e di marginalità sociale.Al termine dell’intervento, i due minorenni sono stati arrestati e trasferiti all’Istituto penale per i minorenni di Napoli, nella zona dei Colli Aminei.