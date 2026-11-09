L'INCIDENTE Tragedia a Nola: si schianta in autostrada e muore

il conducente si trovava da solo nell'abitacolo quando, per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo della vettura

Un viaggio in autostrada si è trasformato in una tragedia lungo la A16. A perdere la vita è stato un uomo di 49 anni, originario della provincia di Napoli, rimasto coinvolto in un grave incidente nel tratto compreso tra le uscite di Tufino e Nola. Il sinistro si è verificato nel territorio comunale di Casamarciano, mentre il veicolo procedeva verso Nola.Secondo una prima ricostruzione, il conducente si trovava da solo nell'abitacolo quando, per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo della vettura. L'auto è finita contro il guardrail con la parte anteriore, dando origine a una sequenza di impatti che ha provocato il ribaltamento del mezzo più volte.Le conseguenze dello schianto sono state fatali. Nonostante l'arrivo dei soccorritori, per il quarantanovenne non è stato possibile fare nulla: l'uomo è morto sul posto.I rilievi della Polizia Stradale e l'intervento dei Vigili del FuocoSul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Avellino, incaricati di effettuare gli accertamenti e raccogliere gli elementi necessari a ricostruire quanto accaduto. Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alle operazioni necessarie per rimuovere l'automobile incidentata.Gli investigatori stanno cercando di stabilire che cosa abbia provocato la perdita di controllo. Al momento non sono state definite le cause del sinistro e saranno gli approfondimenti tecnici a chiarire la dinamica e le eventuali circostanze che hanno preceduto l'impatto.La salma trasferita al Policlinico di NapoliTra gli adempimenti affidati agli agenti anche quello, particolarmente doloroso, di informare i familiari della vittima. Terminati i primi rilievi sul tratto autostradale, la salma è stata trasferita al Policlinico di Napoli, dove sarà sottoposta all'esame autoptico.Gli accertamenti proseguiranno per fare piena luce sull'incidente mortale che ha sconvolto la viabilità sulla A16 e provocato la morte dell'uomo, unico occupante della vettura.