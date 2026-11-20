DROGA Spaccia con il figlio disabile, arrestato

La perquisizione ha permesso di recuperare 12 dosi di cocaina, occultate in un contenitore metallico dotato di calamita e fissato alla cappa della cucina

Un intervento contro lo spaccio di stupefacenti a Caivano ha portato alla luce anche una situazione familiare particolarmente delicata. Durante i controlli in un’abitazione di via Borgonuovo, i carabinieri della locale stazione hanno trovato un bambino di 11 anni, disabile, che viveva in un appartamento fatiscente e caratterizzato da condizioni igieniche molto precarie.Il piccolo è figlio di uno dei due uomini fermati dai militari, sorpresi mentre, secondo quanto ricostruito, erano impegnati nella vendita di droga. L’attività di spaccio si svolgeva in via Borgonuovo, al di fuori dei consueti percorsi tra il Parco Verde e il rione Iacp.Cocaina nascosta in cucina e in camera da lettoLa perquisizione ha permesso di recuperare 12 dosi di cocaina, occultate in un contenitore metallico dotato di calamita e fissato alla cappa della cucina. Altre tre dosi della stessa sostanza sono state trovate nella camera da letto, insieme a un bilancino di precisione e al materiale utilizzato per preparare le confezioni destinate alla vendita.Per i fatti contestati sono stati arrestati due uomini di Caivano, di 34 e 52 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati condotti in carcere.Il bambino affidato a un altro familiareNel corso dell’intervento i militari hanno verificato anche le condizioni in cui si trovava il figlio undicenne del 52enne. Il bambino, disabile, viveva nell’abitazione in un contesto di degrado strutturale e igienico-sanitario.Dopo gli accertamenti, il minore è stato affidato a un altro parente. L’intervento ha così fatto emergere, accanto all’attività antidroga, la necessità di tutelare il bambino e garantirgli un ambiente più adeguato.