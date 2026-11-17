SANITA' Sospeso il direttore generale dell'Asl Napoli 3

è stata disposta con decorrenza immediata e ha natura esclusivamente cautelare, non sanzionatoria

La Regione Campania dispone la sospensione cautelare del direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud. La decisione è stata assunta dalla Giunta regionale alla luce della vicenda giudiziaria che ha coinvolto la direzione dell'Azienda sanitaria e annunciata dal presidente Roberto Fico attraverso i propri canali social.«Alla luce della vicenda giudiziaria che ha coinvolto la direzione dell'ASL Napoli 3 Sud, abbiamo deciso di sospendere in via cautelare il Direttore Generale», ha dichiarato il governatore, spiegando le ragioni del provvedimento.«Lo abbiamo fatto per tutelare l'ASL e assicurare ai cittadini la continuità dei servizi sanitari», ha aggiunto Fico, annunciando contestualmente l'affidamento temporaneo della direzione a Tiziana Spinosa, attuale direttore generale dell'ASL di Benevento.«Il nostro impegno resta quello di garantire una sanità pubblica efficiente, accessibile e gestita con serietà, trasparenza e nel pieno rispetto delle regole. E su questi principi non faremo passi indietro», ha concluso il presidente della Regione.Il provvedimento della Giunta regionaleCome precisato nel comunicato ufficiale della Regione Campania, la sospensione è stata disposta con decorrenza immediata e ha natura esclusivamente cautelare, non sanzionatoria. Il provvedimento resterà in vigore nelle more dell'eventuale procedimento di risoluzione del contratto e di decadenza dall'incarico, che la Giunta si è riservata di avviare entro sessanta giorni, una volta acquisita la documentazione necessaria.La decisione, si legge nella nota, è stata adottata autonomamente rispetto alle valutazioni che spettano all'Autorità giudiziaria e risponde esclusivamente all'esigenza di tutelare l'interesse pubblico, garantire la continuità dei Livelli Essenziali di Assistenza e assicurare la regolarità e la trasparenza dell'attività contrattuale dell'Azienda.A Tiziana Spinosa la gestione temporaneaA guidare l'ASL Napoli 3 Sud sarà dunque la dottoressa Tiziana Spinosa, che manterrà anche l'incarico di direttore generale dell'ASL di Benevento. L'affidamento delle nuove funzioni non comporterà compensi aggiuntivi e consentirà di assicurare la continuità amministrativa e gestionale di entrambe le Aziende sanitarie.Per tutta la durata dell'incarico, Spinosa sarà responsabile della gestione complessiva dell'ASL Napoli 3 Sud, con pieni poteri gestionali e di rappresentanza legale.Tra i compiti affidati alla nuova guida temporanea figurano la garanzia della piena continuità dei servizi sanitari, il rafforzamento dei presìdi di controllo e il rispetto delle condizioni di legalità, trasparenza e regolarità nell'attività aziendale. È inoltre prevista la piena collaborazione con l'Autorità giudiziaria e con gli organi di controllo regionali.Per affrontare eventuali esigenze specifiche, la direttrice potrà avvalersi anche di professionalità messe a disposizione da altre Aziende del Servizio sanitario regionale, in coordinamento con le strutture regionali competenti e senza nuovi o maggiori oneri.La Regione punta così a garantire stabilità e continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, in una fase delicata per l'ASL Napoli 3 Sud. La sospensione rappresenta, al momento, una misura cautelare in attesa degli ulteriori sviluppi amministrativi e giudiziari.