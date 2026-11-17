CAMORRA Si spara ogni notte dopo la condanna del boss

L'ipotesi di una possibile ripresa delle contrapposizioni tra gruppi criminali è tra quelle al vaglio

Afragola torna a fare i conti con un nuovo episodio che alimenta la preoccupazione per la sicurezza sul territorio. Nella notte qualcuno ha esploso due colpi in via Emilio Sereni, per poi allontanarsi rapidamente. Gli accertamenti dei carabinieri hanno successivamente stabilito che non si trattava di proiettili veri, ma di due colpi a salve. Un elemento che non cancella, tuttavia, il clima di tensione alimentato dalla successione di intimidazioni ed esplosioni registrate nelle ultime settimane.Le forze dell'ordine stanno ricostruendo una serie di fatti avvenuti in diversi punti della città, alcuni dei quali caratterizzati da modalità particolarmente allarmanti. L'ipotesi di una possibile ripresa delle contrapposizioni tra gruppi criminali è tra quelle al vaglio, ma al momento non esiste una ricostruzione definitiva che colleghi tutti gli episodi.Dall'esplosione davanti all'autonoleggio alle steseTra gli avvenimenti più recenti figura la deflagrazione avvenuta nelle prime ore di giovedì 12 novembre davanti a un'attività di autonoleggio in via Giovanni Verga. Un ordigno era stato collocato all'esterno del locale, vicino al cancello pedonale e a poca distanza dalle abitazioni. I danni materiali erano stati contenuti, ma gli investigatori stanno valutando la possibile natura intimidatoria dell'esplosione.Nelle stesse settimane si erano verificati anche diversi episodi di spari in strada. Tre distinte azioni erano state segnalate nella notte tra martedì e mercoledì, in un arco temporale compreso tra la mezzanotte e le due: i colpi erano stati esplosi in via Terza Traversa San Marco, nella terza traversa Diaz e nei pressi dell'isolato 19 del rione Salicelle.Quest'ultima zona viene indicata come un'area riconducibile all'influenza del gruppo Bizarro-Barbato. Si tratta di elementi che gli investigatori stanno inserendo nella ricostruzione complessiva, senza che ciò consenta, al momento, di attribuire responsabilità per i singoli episodi.Quaranta colpi contro un edificio a SalicelleIl quadro si era ulteriormente aggravato nella notte di venerdì 13 novembre, quando il rione Salicelle era stato teatro di una nuova sparatoria. In quell'occasione, una raffica di circa quaranta proiettili, esplosi con armi da fuoco automatiche secondo le prime ricostruzioni, aveva raggiunto la parete di un edificio nell'isolato 11.La quantità di colpi e la loro concentrazione sulla facciata avevano accresciuto l'apprensione tra i residenti. Anche in questo caso resta da chiarire chi abbia organizzato l'azione e quale fosse il destinatario dell'eventuale messaggio intimidatorio.La ripetizione di episodi in aree diverse di Afragola ha spinto gli investigatori a confrontare modalità operative, orari e luoghi, per verificare se dietro i singoli fatti possa esserci una regia comune.Le condanne e le richieste della Procura tra le possibili chiavi di letturaTra gli elementi che potrebbero contribuire a spiegare il clima di tensione ci sono anche i recenti sviluppi giudiziari. Alla fine di ottobre sono arrivate le richieste di condanna nei confronti di esponenti ritenuti ai vertici del gruppo dei Panzaruttari, arrestati nel maggio scorso. Nello stesso periodo sono state pronunciate condanne nei confronti di persone indicate come appartenenti ai vertici del clan Moccia.Gli investigatori stanno verificando se questi passaggi possano aver inciso sugli equilibri criminali locali e se esista una relazione con la successione di spari, esplosioni e azioni intimidatorie. Si tratta, al momento, di una possibile chiave interpretativa e non di un collegamento accertato.Vertice in Prefettura e controlli rafforzatiLa sequenza degli episodi ha portato il sindaco Gennaro Giustino a chiedere l'intervento del prefetto di Napoli, Michele di Bari. Il 13 novembre proprio ad Afragola si è riunito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al termine del quale è stato annunciato un rafforzamento dei servizi di controllo.L'attenzione delle forze dell'ordine resta alta, mentre prosegue il lavoro di ricostruzione dei diversi avvenimenti. L'obiettivo è capire se si tratti di episodi isolati oppure di manifestazioni riconducibili a una più ampia contrapposizione tra gruppi criminali.Per il momento, il quadro rimane aperto. I due colpi a salve di via Emilio Sereni rappresentano l'ultimo fatto segnalato in una città già attraversata da una serie di episodi violenti, ma soltanto le indagini potranno chiarire eventuali collegamenti e responsabilità.