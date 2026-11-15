DROGA Somma Vesuviana, cassetta postale piena di crack

Nel corso delle verifiche, cinque persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti

Un servizio di controllo capillare ha interessato Somma Vesuviana, dove i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno effettuato verifiche su persone, veicoli ed esercizi della zona. Il bilancio dell'attività comprende 97 cittadini identificati e 58 mezzi sottoposti ad accertamenti, con diverse violazioni riscontrate e sostanze stupefacenti sequestrate.Due persone sono state denunciate: un giovane di 24 anni, per detenzione illecita di droga, e una donna di 43 anni, per furto di energia elettrica.Hashish, marijuana e cocaina: cinque segnalazioni alla PrefetturaNel corso delle verifiche, cinque persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Nei loro confronti i militari hanno sequestrato complessivamente sei grammi di hashish, sette grammi di marijuana e mezzo grammo di cocaina.Un ulteriore quantitativo di droga è stato scoperto nel rione Parco del Sole. All'interno di una cassetta postale anonima, collocata in un edificio, i carabinieri hanno trovato 40 dosi di crack, già suddivise.Nove violazioni stradali e multe per oltre 15mila euroL'attività ha riguardato anche la sicurezza sulle strade. Durante i controlli sono state accertate nove infrazioni al Codice della strada, per un importo complessivo delle sanzioni superiore a 15mila euro.Il servizio ha quindi interessato diversi ambiti: contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti, verifiche sulla regolarità delle forniture elettriche e rispetto delle norme che disciplinano la circolazione. Le verifiche dei carabinieri hanno coinvolto complessivamente quasi cento persone e decine di veicoli.