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DROGA

Somma Vesuviana, cassetta postale piena di crack

Nel corso delle verifiche, cinque persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti

A cura di Redazione
15 novembre 2026 14:00
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Somma Vesuviana, cassetta postale piena di crack -
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Cronaca
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Un servizio di controllo capillare ha interessato Somma Vesuviana, dove i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno effettuato verifiche su persone, veicoli ed esercizi della zona. Il bilancio dell'attività comprende 97 cittadini identificati e 58 mezzi sottoposti ad accertamenti, con diverse violazioni riscontrate e sostanze stupefacenti sequestrate.Due persone sono state denunciate: un giovane di 24 anni, per detenzione illecita di droga, e una donna di 43 anni, per furto di energia elettrica.Hashish, marijuana e cocaina: cinque segnalazioni alla PrefetturaNel corso delle verifiche, cinque persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Nei loro confronti i militari hanno sequestrato complessivamente sei grammi di hashish, sette grammi di marijuana e mezzo grammo di cocaina.Un ulteriore quantitativo di droga è stato scoperto nel rione Parco del Sole. All'interno di una cassetta postale anonima, collocata in un edificio, i carabinieri hanno trovato 40 dosi di crack, già suddivise.Nove violazioni stradali e multe per oltre 15mila euroL'attività ha riguardato anche la sicurezza sulle strade. Durante i controlli sono state accertate nove infrazioni al Codice della strada, per un importo complessivo delle sanzioni superiore a 15mila euro.Il servizio ha quindi interessato diversi ambiti: contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti, verifiche sulla regolarità delle forniture elettriche e rispetto delle norme che disciplinano la circolazione. Le verifiche dei carabinieri hanno coinvolto complessivamente quasi cento persone e decine di veicoli.

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