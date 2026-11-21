RIFIUTI Sicurezza ambientale, imprenditore denunciato

i militari hanno individuato cinque persone impiegate senza regolare contratto di lavoro

Cinque lavoratori impiegati in nero, violazioni delle norme sulla sicurezza e un ingente quantitativo di materiale tessile. È quanto emerso durante un servizio straordinario di controllo del territorio svolto a Caivano dai carabinieri della locale stazione, insieme ai militari del Gruppo Forestale di Napoli e al Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL).Le verifiche hanno interessato un’azienda situata in via Palmieri, nella zona di contrada Cantano. Al termine degli accertamenti, il titolare dello stabilimento è stato denunciato.Cinque lavoratori senza regolare contrattoAll’interno dell’impianto i militari hanno individuato cinque persone impiegate senza regolare contratto di lavoro. Durante l’ispezione sono state inoltre riscontrate irregolarità relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro.Le violazioni accertate hanno portato alla sospensione dell’attività imprenditoriale, mentre nei confronti del titolare è scattata la denuncia.Sequestrato il capannone e 250 tonnellate di tessutiIl provvedimento ha riguardato anche la struttura aziendale: i carabinieri hanno sottoposto a sequestro il capannone, che si estende su una superficie di circa 3.500 metri quadrati.Nel corso dell’operazione sono state inoltre sequestrate 250 tonnellate di indumenti usati e altro materiale tessile custodito nello stabilimento.Sanzioni per oltre 31mila euroL’intervento congiunto delle diverse articolazioni dell’Arma ha portato all’applicazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 31mila euro. Gli accertamenti hanno riguardato sia la posizione dei lavoratori sia il rispetto delle disposizioni previste per la sicurezza all’interno dell’azienda.