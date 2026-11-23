IL CONFLITTO Si sparano durante lite in famiglia: due arresti nell'Agro Nocerino

La situazione sarebbe poi sfociata nell’intervento dei due indagati, che avrebbero raggiunto la persona offesa mentre si trovava a bordo della propria automobile

Due persone sono finite agli arresti domiciliari nell’ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 22 giugno nel centro cittadino di Pagani, in provincia di Salerno. I provvedimenti cautelari sono stati eseguiti nella mattinata dai carabinieri della Sezione operativa del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale nocerino su richiesta della Procura della Repubblica.Nei confronti dei due indagati viene contestata la detenzione e il porto illegale in luogo pubblico di un’arma comune da sparo. L’attività investigativa ha consentito di ricostruire, secondo l’ipotesi degli inquirenti, le fasi dell’agguato armato e il contesto nel quale sarebbe maturato.I dissidi familiari e gli spari contro l'automobileStando alla ricostruzione degli investigatori, all’origine dell’episodio ci sarebbero stati alcuni dissidi familiari, degenerati in un diverbio. La situazione sarebbe poi sfociata nell’intervento dei due indagati, che avrebbero raggiunto la persona offesa mentre si trovava a bordo della propria automobile.I due si sarebbero avvicinati alla vettura in sella a uno scooter, nei pressi di un’intersezione stradale. A quel punto, secondo quanto ricostruito, il passeggero del motociclo avrebbe estratto un’arma e fatto fuoco da distanza ravvicinata, esplodendo numerosi colpi contro l’automobile.I proiettili avrebbero raggiunto la carrozzeria sul lato del conducente. La sparatoria si era verificata il 22 giugno, nel cuore di Pagani, provocando l’intervento delle forze dell’ordine e l’avvio delle indagini.L'ordinanza del gip su richiesta della ProcuraGli accertamenti condotti dai carabinieri della Sezione operativa di Nocera Inferiore hanno portato all’individuazione dei due presunti coinvolti e alla richiesta di misure cautelari da parte della Procura.Il gip del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari. Le contestazioni riguardano la detenzione e il porto illegale di arma comune da sparo in luogo pubblico.La vicenda resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria: le responsabilità degli indagati dovranno essere accertate nel corso del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.