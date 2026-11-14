IL SINISTRO Si scontra con un furgone e muore

L’allarme è scattato dopo la collisione tra i tre mezzi

Un grave incidente stradale ha spezzato una vita nella tarda mattinata di sabato lungo la via Appia, nel territorio di Velletri, ai Castelli Romani. A perdere la vita è stato un uomo di 65 anni, residente a Lanuvio, che viaggiava a bordo di una Vespa coinvolta in uno scontro con una moto Suzuki e un furgone.Il bilancio dell’impatto comprende anche un secondo motociclista ferito in modo grave. Si tratta di un uomo di 35 anni, originario della provincia di Napoli, che era alla guida della Suzuki. È stato invece risparmiato dalle conseguenze fisiche dell’incidente il conducente dell’autocarro.L’impatto e i soccorsiL’allarme è scattato dopo la collisione tra i tre mezzi. Sul posto sono arrivati rapidamente gli operatori del 118 e i Carabinieri, impegnati nell’assistenza ai feriti e nei primi accertamenti.Per il sessantacinquenne in sella alla Vespa non è stato possibile fare nulla: le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali e l’uomo è morto sul luogo dell’incidente.Il trentacinquenne che viaggiava sulla Suzuki ha invece ricevuto le prime cure prima di essere trasferito in codice rosso al Nuovo Ospedale dei Castelli, ad Ariccia. Le sue condizioni sono state giudicate gravi.Strada chiusa per le verificheDurante le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine, il tratto della via Appia interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso alla circolazione. La misura si è resa necessaria per permettere agli operatori di lavorare in sicurezza e consentire gli accertamenti sulla dinamica dello scontro.Restano da chiarire le circostanze che hanno portato al coinvolgimento dei tre veicoli. Saranno le verifiche dei Carabinieri a ricostruire la sequenza dell’incidente e le eventuali responsabilità.