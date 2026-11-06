L'INCIDENTE Si schiantano due moto, sangue sull'asfalto

Restano da ricostruire la dinamica e le circostanze che hanno portato all'impatto

Incidente lungo la discesa che attraversa il quartiere napoletano: entrambi i conducenti sono stati accompagnati in ospedale. Le cause dell'impatto sono ancora da accertare.L'impatto lungo la discesa della SanitàDue motocicli coinvolti, altrettanti giovani feriti e nuovi interrogativi sulla sicurezza della viabilità nel quartiere. È il bilancio dell'incidente avvenuto lungo la discesa della Sanità, a Napoli, dove i due mezzi si sarebbero scontrati per ragioni che restano da chiarire.I conducenti sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale. In base alle prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita. Restano da ricostruire la dinamica e le circostanze che hanno portato all'impatto.Le criticità denunciate nel quartiereL'episodio riporta al centro le preoccupazioni di chi vive nella zona, che da tempo segnala difficoltà legate alla circolazione lungo questa strada. Tra i problemi indicati figurano carreggiate ristrette dalle auto parcheggiate, velocità elevate, manovre rischiose e veicoli che procederebbero anche contromano.A intervenire sulla vicenda è Carlo Restaino, consigliere della Terza Municipalità di Napoli per Alleanza Verdi-Sinistra, che definisce l'incidente «l'ennesimo incidente stradale grave» in un contesto nel quale, a suo giudizio, sicurezza e vivibilità sono diventate questioni quotidiane irrisolte.L'appello di Restaino: «Serve una svolta immediata»Nel suo intervento, il consigliere sostiene di denunciare da tempo una situazione di disordine nella circolazione e richiama l'attenzione sui comportamenti che, secondo la sua ricostruzione, mettono a rischio pedoni e automobilisti.«Non si può continuare a morire così per le strade», afferma Restaino, chiedendo un cambio di passo nella gestione della sicurezza stradale. Tra le misure indicate ci sono una presenza costante delle forze dell'ordine, controlli diffusi e interventi strutturali per rendere più sicuri gli spostamenti.La richiesta di controlli e interventiRestaino invoca inoltre un contrasto più deciso alla sosta irregolare e alle condotte pericolose alla guida. Il suo appello è a intervenire prima che si verifichino episodi ancora più gravi, senza attendere una nuova tragedia per riportare l'attenzione sulle criticità della zona.Intanto, per l'incidente tra le due moto, resta da chiarire come sia avvenuto lo scontro e quali siano le responsabilità. Le condizioni dei due giovani, secondo le informazioni disponibili, non sarebbero gravi al punto da metterne in pericolo la vita.