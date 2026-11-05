IL DRAMMA Era andato a funghi, Gerardo ritrovato senza vita

A fare la scoperta, nella mattinata di oggi, è stato un altro cercatore che si trovava nella zona

Il corpo dell’82enne di Gragnano è stato individuato da un altro cercatore in un’area particolarmente difficile da raggiungere. Vicino all’uomo c’erano ancora il cestino per la raccolta e il cellulare. Tra le ipotesi un malore, ma saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire le cause del decesso.Le ricerche si sono concluse nel modo più tragico: Gerardo Del Sorbo, 82 anni, originario di Gragnano, è stato trovato senza vita nella Foresta Umbra, sul Gargano. Dell’uomo non si avevano più notizie dal 26 ottobre, quando si era addentrato nel bosco per cercare funghi.A fare la scoperta, nella mattinata di oggi, è stato un altro cercatore che si trovava nella zona. Il corpo era in un punto particolarmente impervio della foresta, un’area che ha reso necessario l’intervento delle squadre di soccorso.Il cestino e il telefono ancora con luiAccanto all’anziano è stato ritrovato il cestino che aveva portato con sé per raccogliere i funghi. Il cellulare, invece, era ancora nella tasca dei suoi indumenti.Elementi che confermano come l’uomo fosse ancora nel bosco dopo essersi allontanato per la sua escursione. Al momento, tuttavia, non è possibile stabilire che cosa sia accaduto durante quelle ore né in quale momento sia sopraggiunta la morte.Le ricerche dopo la scomparsaL’allarme era scattato subito dopo la denuncia della scomparsa. Le operazioni erano state coordinate dalla Prefettura di Foggia e avevano coinvolto i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle attività di ricerca all’interno dell’area boschiva.Il ritrovamento è avvenuto in una zona difficile da raggiungere, ponendo fine alle ricerche avviate dopo la scomparsa dell’82enne.L’ipotesi del maloreTra le prime ipotesi circolate c’è quella di un malore che potrebbe aver colto Del Sorbo mentre si trovava nel bosco. Si tratta, al momento, di una possibilità ancora da verificare.Saranno gli accertamenti del medico legale a fornire indicazioni sulle cause del decesso e a chiarire le circostanze della morte dell’anziano, la cui scomparsa aveva dato avvio a giorni di ricerche sul Gargano.