IL RAGGIRO Si finge ispettore di polizia e si fa trasferire 69mila euro sul conto

Nell’SMS veniva segnalato un presunto attacco hacker in corso sul conto corrente

Si è spacciato per un ispettore di polizia e, con il pretesto di proteggere il conto corrente da un presunto attacco informatico, è riuscito a convincere una vittima a trasferire 69mila euro su un conto a lui riconducibile. La truffa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Caserta, che ha eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti del presunto responsabile, recuperando gran parte della somma sottratta.Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli, che ha coordinato le indagini. L’intervento delle Fiamme Gialle ha consentito di bloccare circa 63mila euro, mentre il truffatore era già riuscito a prelevare una parte del denaro.Il falso allarme hacker e la telefonata dell'ispettoreIl raggiro sarebbe iniziato con un messaggio sul cellulare della vittima, apparentemente inviato dal servizio clienti di un istituto di credito. Nell’SMS veniva segnalato un presunto attacco hacker in corso sul conto corrente, creando un clima di allarme e spingendo la persona a temere di perdere i propri risparmi.Poco dopo è arrivata una telefonata da parte di un uomo che si è presentato come un ispettore di polizia. Sfruttando la preoccupazione generata dal messaggio e facendo leva sulla necessità di mettere al sicuro le disponibilità finanziarie, il falso investigatore ha convinto la vittima a effettuare un bonifico istantaneo.La somma trasferita ammontava a 69mila euro ed è stata accreditata su un altro conto, riconducibile al presunto truffatore.Bloccati 63mila euro dalla Guardia di FinanzaUna volta entrato in possesso del denaro, il presunto responsabile avrebbe iniziato a effettuare prelievi, riuscendo a ritirare circa 6mila euro.Nel frattempo, però, la vittima aveva avvisato la Guardia di Finanza di Capua. L’intervento dei militari ha permesso di interrompere l’operazione e sottoporre a sequestro preventivo la somma ancora disponibile, pari a circa 63mila euro.L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Napoli, ha quindi portato all’esecuzione del provvedimento nei confronti del presunto autore della truffa. La vicenda conferma il rischio legato alle frodi che sfruttano falsi messaggi bancari e telefonate di sedicenti appartenenti alle forze dell’ordine per indurre le vittime a trasferire autonomamente il proprio denaro.