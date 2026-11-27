NAPOLI CALCIO Si è infortunato De Bruyne, salta il Sassuolo

il Napoli dovrà fare a meno anche di Buongiorno, Di Lorenzo, Badiashile, Alisson Santos, Lobotka, Meret e Vergara

Ancora problemi legati agli infortuni per il Napoli, che deve fare i conti con un nuovo forfait in vista della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Questa volta a fermarsi è Kevin De Bruyne: il centrocampista belga non seguirà i compagni per la prossima gara.Il giocatore ha svolto lavoro differenziato nel corso della seduta mattutina a causa di un affaticamento muscolare. Una condizione che non gli consentirà di essere a disposizione per l'impegno contro i neroverdi.Napoli, numerose assenze contro il SassuoloQuello di De Bruyne si aggiunge a un elenco già consistente di indisponibili. Per la partita contro il Sassuolo, infatti, il Napoli dovrà fare a meno anche di Buongiorno, Di Lorenzo, Badiashile, Alisson Santos, Lobotka, Meret e Vergara.Una situazione che complica le scelte in vista della trasferta emiliana e che costringerà lo staff tecnico a valutare le alternative a disposizione per affrontare la gara.