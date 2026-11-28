DISSESTO Si apre voragine lunga 25 metri

Il cedimento sarebbe stato provocato dalle infiltrazioni legate al maltempo

Una voragine lunga circa 25 metri è stata individuata nel sottosuolo di via Torre Ranieri, a Posillipo, durante i controlli effettuati per risolvere una perdita d’acqua. Il cedimento, che sarebbe stato provocato dalle infiltrazioni legate al maltempo, ha reso necessari ulteriori interventi di messa in sicurezza. Di conseguenza, la strada resterà chiusa ancora per circa due settimane.Via Torre Ranieri, collegamento tra via Petrarca e via Posillipo, è interdetta alla circolazione già da diversi giorni a causa di una significativa perdita idrica, che sarebbe riconducibile alla rete pubblica. Nel corso delle ispezioni avviate per individuare e riparare il guasto, i tecnici hanno però scoperto un problema più esteso: l’acqua infiltrata avrebbe progressivamente eroso il terreno sottostante, creando un vuoto di notevoli dimensioni sotto la sede stradale.Il cedimento scoperto durante le verifiche sulla perdita d’acquaA seguire l’evoluzione della vicenda è Marcello Matrusciano, vicepresidente della I Municipalità Chiaia, Posillipo e San Ferdinando, che ha chiesto agli uffici competenti aggiornamenti sullo stato degli interventi e sulle tempistiche per la riapertura.«Questa mattina gli operai erano regolarmente al lavoro e, entro domani, dovrebbe essere completata la ripavimentazione del tratto direttamente interessato dalla perdita», ha spiegato Matrusciano a Fanpage.it.Durante le verifiche, tuttavia, è emerso che le infiltrazioni avevano provocato un importante dilavamento del sottosuolo, con la formazione di un vuoto stimato in circa 20-25 metri lineari al di sotto della carreggiata.Una criticità che ha modificato il programma dei lavori: non sarà sufficiente ripristinare il tratto in cui si era verificata la perdita, ma occorrerà intervenire anche sulla porzione di strada interessata dal cedimento.Via Torre Ranieri chiusa: previsti altri 10-15 giorni di lavoriPer mettere in sicurezza l’area sarà necessario rimuovere il basolato per un ulteriore tratto di circa 20-25 metri, procedere al riempimento del vuoto e consolidare il sottosuolo. Soltanto dopo queste operazioni si potrà passare al ripristino definitivo della pavimentazione.La riapertura di via Torre Ranieri, dunque, non sarà immediata. Secondo la stima fornita da Matrusciano, serviranno altri 10-15 giorni lavorativi, a condizione che il meteo consenta di procedere regolarmente e che durante gli scavi non emergano nuove criticità.«Continuerò a seguire la situazione, monitorando l'avanzamento dei lavori e i tempi di riapertura», ha assicurato il vicepresidente della Municipalità.Per i residenti e gli automobilisti che utilizzano il collegamento tra via Petrarca e via Posillipo si prospetta quindi un ulteriore periodo di chiusura, necessario per completare gli interventi e garantire la sicurezza della strada.