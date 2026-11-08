DISSERVIZI Si apre grossa voragine, strada chiusa

Tra le possibili cause del dissesto ci sarebbero le abbondanti precipitazioni che nelle ultime ore hanno interessato la zona

Un improvviso cedimento del manto stradale ha provocato l’apertura di una voragine lungo la carreggiata della tenuta privata di Licosa, nel territorio comunale di Castellabate. L’episodio si è verificato nella prima serata di ieri, sorprendendo alcuni passanti che hanno assistito alla scena e dato immediatamente l’allarme.Tra le possibili cause del dissesto ci sarebbero le abbondanti precipitazioni che nelle ultime ore hanno interessato la zona. Le piogge potrebbero aver compromesso la stabilità del terreno, provocando il cedimento della strada e la conseguente apertura della voragine. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi che dovrà essere verificata.Dopo la segnalazione, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Le squadre intervenute hanno avviato le operazioni necessarie per mettere in sicurezza l’area, delimitando il tratto interessato dal cedimento e impedendo l’avvicinamento alla zona più esposta.Circolazione interrotta per evitare altri rischiPer consentire lo svolgimento degli interventi e tutelare automobilisti e pedoni, è stata disposta la chiusura temporanea del tratto di strada coinvolto. La circolazione resterà interdetta fino a quando non saranno garantite condizioni di sicurezza.L’attenzione è ora concentrata sulla verifica delle condizioni della carreggiata e sull’estensione del cedimento, anche per scongiurare la possibilità che le piogge e l’instabilità del terreno possano provocare ulteriori danni. Le cause precise della voragine restano da accertare.