IL CASO Si addormenta in mezzo alla strada, è caos

In più occasioni sarebbe stato trovato addormentato sulla carreggiata, in una posizione che lo espone al rischio di investimento

L’episodio si sarebbe verificato più volte nella zona di Posillipo, dove un uomo senza dimora è stato visto addormentarsi al centro della strada, rischiando di essere investito. Il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais ha segnalato il caso ai servizi sociali, chiedendo un intervento urgente a tutela della persona.Si addormenterebbe di notte al centro della carreggiata, proprio dove transitano le auto, esponendosi al rischio concreto di essere investito. È quanto accadrebbe in via Petrarca, a Posillipo, dove un uomo senza dimora sarebbe stato visto più volte dormire sulla strada dai residenti della zona.A segnalare la situazione è stato il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, che ha immediatamente allertato i servizi sociali del Comune di Napoli, chiedendo un intervento urgente per garantire assistenza e protezione alla persona.Il caso è stato trasmesso alla centrale comunale per le persone senza dimora e all’assessorato alle Politiche sociali.I residenti: «Vogliamo aiutarlo»Secondo quanto riportato nella segnalazione, l’uomo frequenta soprattutto nelle ore serali e notturne la zona di via Petrarca, dove si fermerebbe sotto i portici.In più occasioni sarebbe stato trovato addormentato sulla carreggiata, in una posizione che lo espone al rischio di investimento, soprattutto nelle ore notturne, quando la visibilità è ridotta.La segnalazione evidenzia inoltre possibili condizioni di fragilità e problemi di salute, chiedendo un intervento immediato di supporto.«Si tratta di una persona senza dimora che registra evidenti squilibri di salute e, purtroppo, rischia di trovarsi in pericolo e di arrecarne anche alla collettività, per alcuni comportamenti», si legge nella richiesta di intervento, nella quale viene sollecitato un riscontro da parte dei servizi competenti.Paipais: «Nessun intento di criminalizzarlo»Il consigliere comunale ha precisato che la richiesta dei residenti non nasce dalla volontà di stigmatizzare o criminalizzare l’uomo, ma dall’esigenza di tutelarne la salute e la sicurezza.«I residenti vogliono aiutare questa persona. Non c’è nessun intento di criminalizzarlo. Chiedono solo che sia tutelata la sua salute», ha spiegato Paipais.La preoccupazione riguarda soprattutto il rischio che l’uomo possa essere investito mentre dorme sulla carreggiata, ma anche la necessità di affrontare eventuali situazioni di fragilità attraverso un percorso di assistenza.L’appello ai servizi socialiNonostante la segnalazione alla centrale comunale per le persone senza dimora, secondo quanto riferito dal consigliere, al momento non sarebbe ancora intervenuto il personale incaricato.«Ad oggi ancora non sono intervenuti i referenti di zona», ha aggiunto Paipais, sottolineando come l’abbassamento delle temperature renda ancora più urgente un intervento.Il consigliere ha quindi rivolto un appello all’assessora alle Politiche sociali, Chiara Marciani, auspicando una risposta tempestiva da parte dei servizi competenti.L’obiettivo è garantire all’uomo un aiuto concreto, attraverso un intervento che possa tutelarne la salute e metterlo al riparo dai pericoli della strada, rispondendo al tempo stesso alle preoccupazioni dei residenti di via Petrarca.