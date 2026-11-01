MALTEMPO Pioggia intensa in Campania: è allerta meteo

A preoccupare sono anche i venti forti nord-orientali, con possibili raffiche, e il mare agitato, con il rischio di mareggiate lungo le coste

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di livello Giallo su tutto il territorio regionale, valida dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani, lunedì 2 novembre.L’avviso prevede condizioni meteorologiche avverse, con precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, che potranno raggiungere puntualmente una moderata intensità.A preoccupare sono anche i venti forti nord-orientali, con possibili raffiche, e il mare agitato, con il rischio di mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.La comunicazione, trasmessa ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata della Regione Campania (SORU), richiama l’attenzione sul rischio idrogeologico localizzato, con possibili fenomeni di impatto al suolo.Tra le criticità segnalate figurano allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle sedi stradali e ruscellamenti.Non si escludono, inoltre, caduta di massi in diversi punti del territorio e frane, favorite dalla fragilità dei suoli, già messi a dura prova dalle precipitazioni degli ultimi giorni e dagli incendi che hanno interessato alcune aree.Le raccomandazioni della Protezione CivileAlla luce dello scenario previsto, la Protezione Civile regionale raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali (COC), così da garantire il monitoraggio del territorio e un tempestivo coordinamento degli eventuali interventi.Per contrastare e mitigare gli effetti dei fenomeni meteorologici, viene inoltre richiesto di attuare tutte le misure strutturali e non strutturali previste dai rispettivi piani comunali di Protezione Civile.L’allerta Gialla richiama dunque alla prudenza cittadini e amministrazioni, soprattutto nelle aree maggiormente esposte al rischio di allagamenti, frane e dissesti idrogeologici.L’invito è a prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali e a evitare comportamenti che possano mettere a rischio la propria sicurezza durante il peggioramento delle condizioni meteorologiche.