I NAS Sporcizia ovunque: chiuso "il miglior locale etnico di Napoli"

è stato disposto il ritiro e il divieto di immissione in commercio di circa 800 chilogrammi di alimenti di varia tipologia

Gravi carenze igienico-sanitarie, alimenti in cattivo stato di conservazione e sporcizia sedimentata: è quanto emerso durante le ispezioni dei militari della Compagnia Stella e del NAS di Napoli. Individuati anche quattro lavoratori in nero. Le sanzioni superano complessivamente i 20mila euro.Controlli dei Carabinieri e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità a Napoli, dove un'attività di ispezione ha portato alla sospensione di due esercizi commerciali e al ritiro di circa 800 chilogrammi di alimenti.I militari della Compagnia Stella e del NAS di Napoli hanno effettuato verifiche approfondite nei locali, riscontrando, secondo quanto riportato nella nota diffusa, diverse irregolarità: carenze igieniche e sanitarie, prodotti alimentari conservati in condizioni non adeguate e accumuli di sporcizia.Sequestrati 800 chili di alimentiLa situazione riscontrata ha portato a contestazioni e provvedimenti nei confronti delle attività controllate.In particolare, è stato disposto il ritiro e il divieto di immissione in commercio di circa 800 chilogrammi di alimenti di varia tipologia. L'attività interessata dalle irregolarità è stata sospesa.I controlli hanno riguardato anche un market etnico, il cui titolare è stato destinatario di ulteriori contestazioni.Quattro lavoratori in nero e multe per oltre 20mila euroNel corso delle verifiche sono stati identificati quattro lavoratori impiegati in nero. Sono state inoltre notificate tre ammende e quattro violazioni amministrative, per un importo complessivo superiore a 20mila euro.Anche il market etnico è stato sottoposto a sospensione dell'attività.I Carabinieri hanno annunciato che i controlli proseguiranno anche nelle prossime ore, nell'ambito delle attività di vigilanza sulla sicurezza alimentare, sul rispetto delle norme igienico-sanitarie e sulla regolarità dei rapporti di lavoro.Le recensioni positive del localeLa vicenda assume particolare rilievo anche alla luce dei commenti pubblicati online da alcuni clienti, che avevano espresso apprezzamento per un locale specializzato nella cucina singalese.Tra le recensioni, una cliente lo aveva definito una «piacevole scoperta», raccontando di aver provato per la prima volta la cucina dello Sri Lanka e di essersene innamorata. Anche alcuni influencer sui social lo avevano descritto come «uno dei migliori locali etnici di Napoli».Le valutazioni positive dei clienti si affiancano ora alle criticità emerse durante i controlli delle autorità, che hanno portato ai provvedimenti di sospensione e alle sanzioni previste.