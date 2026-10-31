L'ARRESTO Rapinatrice di 22 anni stanata lontano dal Napoletano

La polizia aveva avviato le ricerche per rintracciarla, dopo l'emissione di un provvedimento di carcerazione nei suoi confronti

La giovane, di origine romena, era destinataria di un provvedimento di carcerazione dopo una condanna per rapina in concorso. Dovrà scontare tre anni di reclusione.Si era allontanata dopo essere stata condannata per una rapina commessa in concorso nel territorio napoletano. La fuga di una donna di 22 anni, di origine romena, è terminata a Cisterna di Latina, dove è stata individuata e arrestata dalla Polizia di Stato.Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Cisterna di Latina l'hanno fermata durante un'attività di controllo del territorio. La polizia aveva avviato le ricerche per rintracciarla, dopo l'emissione di un provvedimento di carcerazione nei suoi confronti.Il provvedimento dopo la condannaGli accertamenti effettuati dai poliziotti hanno permesso di verificare che a carico della 22enne risultava pendente un ordine di carcerazione, emesso in seguito alla condanna per il reato di rapina in concorso, commessa nel territorio napoletano.Una volta completate le procedure previste, la giovane è stata arrestata e trasferita presso il carcere romano di Rebibbia.Dovrà scontare una pena di tre anni di reclusione.