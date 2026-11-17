L'OMICIDIO Sgozzata ad Angri, il figlio è irreperibile

Secondo le prime valutazioni medico-legali, la morte potrebbe risalire a uno o due giorni prima del ritrovamento

Una donna di 50 anni è stata uccisa nella propria abitazione ad Angri. Il corpo di Assunta Abbruzzese è stato rinvenuto nella mattinata di ieri, poco dopo le 5.30, nella camera da letto dell'appartamento in cui viveva in via Don Carlo La Mura, una traversa di via Monte Taccaro, non lontano dal liceo scientifico. La vittima presentava diverse lesioni, tra cui una profonda ferita al collo, compatibili con l'utilizzo di un'arma da taglio.Secondo le prime valutazioni medico-legali, la morte potrebbe risalire a uno o due giorni prima del ritrovamento. Saranno però gli accertamenti specialistici e l'autopsia, disposta dalla Procura di Nocera Inferiore, a fornire indicazioni più precise sull'orario del decesso e sulle modalità dell'aggressione.L'allarme del figlio maggiore dopo due giorni senza notizieA trovare il corpo è stato il figlio maggiore della donna, 32 anni. Da circa due giorni provava a contattare la madre senza riuscire a ottenere risposta. Non avendo notizie neppure del fratello minore, ha deciso di raggiungere personalmente l'abitazione.Una volta entrato, si è trovato davanti alla drammatica scena: la madre era a terra, ormai priva di vita, con ferite al volto e in diverse parti del corpo. La scoperta ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine e l'avvio degli accertamenti coordinati dalla Procura.Le ricerche del figlio di 28 anniL'attenzione degli investigatori si concentra sul figlio minore della vittima, di 28 anni, che abitava con lei e che risulta al momento irreperibile. Gli inquirenti stanno cercando di rintracciarlo per ascoltarlo e verificare quale possa essere stato il suo ruolo nella vicenda.Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un'aggressione maturata durante una discussione tra madre e figlio. Al momento, tuttavia, non sono stati resi noti elementi che consentano di attribuire con certezza al giovane la responsabilità dell'omicidio. La sua assenza dopo il ritrovamento del corpo rappresenta un elemento investigativo, ma non costituisce di per sé una prova.Gli investigatori stanno ricostruendo gli ultimi giorni della donna e i rapporti familiari, senza escludere alcuna pista. Anche le eventuali condizioni personali del figlio minore, rispetto alle quali sono state riferite possibili problematiche legate alla dipendenza da sostanze, dovranno essere verificate e non possono essere considerate una spiegazione accertata del delitto.Il dolore dei vicini: «Non avevano mai litigato»Nel quartiere la notizia ha suscitato incredulità. Alcuni residenti descrivono Assunta come una donna riservata, gentile e benvoluta. Chi la conosceva racconta che il rapporto con il figlio più giovane appariva molto stretto e che non erano mai emersi, almeno all'esterno, contrasti particolarmente evidenti.«Si volevano bene, mai nessun litigio», ha riferito una vicina, amica della cinquantenne. La donna aveva affrontato di recente un intervento chirurgico per la rimozione della colecisti e, secondo la testimonianza della conoscente, negli ultimi tempi appariva un po' affaticata.Disposta l'autopsia, si cercano risposte sulla dinamicaLa salma è stata posta sotto sequestro per consentire gli esami medico-legali. L'autopsia, prevista nei prossimi giorni, dovrà chiarire il numero e la natura delle ferite, individuare con maggiore precisione la causa della morte e contribuire a stabilire quando sia avvenuto il delitto.Parallelamente proseguono le ricerche del figlio minore e gli accertamenti sulle ultime ore di vita di Assunta Abbruzzese. La ricostruzione resta ancora aperta: ogni ipotesi dovrà trovare conferma nelle verifiche investigative e nei risultati degli esami disposti dall'autorità giudiziaria.