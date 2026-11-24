IL COLPO Sfondano vetrina e derubano gioielleria a Pomigliano

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le fasi del furto e individuare i responsabili

Furto nella notte in una gioielleria di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Alcune persone con il volto travisato hanno preso di mira un'attività commerciale in via Iasevoli, nel centro cittadino, danneggiando la vetrata del negozio e portando via alcuni gioielli esposti al suo interno.Il colpo è stato messo a segno nelle ore notturne. Dopo aver prelevato i preziosi, i malviventi si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. L'allarme ha portato sul posto i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Castello di Cisterna, intervenuti intorno alle 4.30 per effettuare i primi rilievi e avviare le indagini.Caccia ai ladri attraverso le telecamereGli investigatori stanno cercando di ricostruire le fasi del furto e individuare i responsabili. Tra gli elementi che potrebbero rivelarsi decisivi ci sono le eventuali immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso l'arrivo dei malviventi, il danneggiamento della vetrina e la successiva fuga.Al momento non è chiaro se i responsabili abbiano raggiunto via Iasevoli a piedi e se abbiano poi utilizzato un'automobile per allontanarsi. Anche il percorso seguito dopo il colpo resta da accertare.La gioielleria si trova in una zona centrale e frequentata, a poche centinaia di metri dallo svincolo dell'autostrada A16 Napoli-Canosa. Una posizione che potrebbe aver agevolato una rapida fuga verso altre aree della provincia napoletana o in direzione del capoluogo. Si tratta, tuttavia, di ipotesi che dovranno trovare eventuale conferma nel corso degli accertamenti.La preoccupazione dei residentiIl furto ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, anche perché, secondo quanto riferito da alcuni residenti, episodi simili si sarebbero già verificati nella zona, nonostante si tratti di un'area densamente popolata.Gli investigatori non escludono che i responsabili possano aver studiato in precedenza la zona e le abitudini dell'attività commerciale, così da agire rapidamente e ridurre il rischio di essere individuati. Anche questa resta una possibilità al vaglio degli inquirenti.L'obiettivo delle indagini è ora identificare le persone coinvolte e ricostruire con precisione le modalità del colpo, verificando anche l'eventuale presenza di complici e il percorso utilizzato per la fuga.