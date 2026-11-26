I SIGILLI Sequestrato complesso immobiliare di nuova costruzione

La vicenda coinvolge un imprenditore che ricopre anche il ruolo di consigliere comunale a Napoli

Il Comune di Quarto ha disposto il sequestro di una serie di immobili all'interno del Parco Francesco Rispo, complesso residenziale finito al centro di numerose segnalazioni per presunte irregolarità edilizie e criticità nella gestione degli edifici. La vicenda coinvolge un imprenditore che ricopre anche il ruolo di consigliere comunale a Napoli per Fratelli d'Italia e ha provocato un duro scontro politico con gli esponenti di Europa Verde.A portare all'attenzione pubblica le problematiche del complesso è stato, nell'ultimo anno, il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha raccolto diverse denunce da parte di residenti ed esercenti. Le segnalazioni riguardavano, tra le altre cose, opere rimaste incomplete, allacci idrici provvisori, dubbi sulla sicurezza antincendio, contestazioni sulle delibere condominiali e presunte carenze di sicurezza nei cantieri interni.Secondo quanto riferito da Borrelli, alle denunce si sarebbero uniti anche diversi condomini che avevano acquistato o preso in affitto un'abitazione nel parco, chiedendo chiarimenti sulle condizioni degli immobili e sulle opere realizzate.Il sequestro degli immobili e le presunte difformitàL'intervento del Comune è arrivato con il sequestro di alcuni immobili del complesso, sulla base di irregolarità e difformità che dovranno essere accertate nelle sedi competenti.La vicenda assume anche una dimensione politica perché il costruttore, secondo quanto denunciato dagli esponenti di Europa Verde, sarebbe lo stesso imprenditore che ha avviato un'azione per ottenere lo sfratto dello studio medico di Davide Secone, capogruppo del Sole che Ride in Consiglio comunale a Quarto.Lo studio si trova in un altro edificio della cittadina flegrea, anch'esso di proprietà dell'imprenditore. Borrelli e la consigliera comunale di Europa Verde Giusy Rollin collegano la richiesta di sfratto alle iniziative di denuncia portate avanti da Secone sul Parco Francesco Rispo, parlando apertamente di una possibile ritorsione. Si tratta di una ricostruzione e di un'accusa politica che dovranno essere eventualmente verificate.Borrelli e Rollin: «Comportamenti indecenti»Durissimo il commento del deputato Francesco Emilio Borrelli e della consigliera comunale Giusy Rollin, che contestano sia le presunte irregolarità del complesso sia la vicenda dello studio medico.«Ecco il metodo vergognoso di una certa destra: prima realizzano un complesso irregolare e con intenti speculativi e poi fanno leggi per condonare tutto e agevolare gli amici degli amici», dichiarano i due esponenti di Europa Verde.Nel loro intervento definiscono ancora più grave quella che considerano un'azione ritorsiva nei confronti di Secone: «Ancora più indecente l'azione ritorsiva contro il nostro capogruppo a Quarto che, appena è intervenuto sulla vicenda, ha avuto la richiesta di sfratto da un altro immobile dove ha sede il suo studio medico, sempre di proprietà del consigliere costruttore».Borrelli e Rollin esprimono quindi solidarietà al capogruppo: «A Secone va tutto il nostro sostegno e solidarietà. Adesso chiediamo alla magistratura di accelerare con l'inchiesta e permettere a chi ha subito eventuali truffe di poter avere giustizia».La vicenda resta dunque aperta su più fronti: da una parte gli accertamenti sulle difformità contestate agli immobili del Parco Francesco Rispo, dall'altra il conflitto politico e la richiesta di sfratto dello studio medico. Al centro, le richieste dei residenti di fare chiarezza sulle condizioni del complesso e sulle eventuali responsabilità.