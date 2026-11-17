LA LITE Si prendono a coltellate in comunità, due minori all'ospedale di Nola

i ragazzi sarebbero stati coinvolti in un litigio all’interno della struttura che li ospita

Una discussione tra due giovanissimi ospiti di una comunità alloggio si è trasformata in un episodio di violenza a Sperone, in provincia di Avellino. I due minorenni sono rimasti feriti con un’arma da taglio e hanno avuto bisogno di cure ospedaliere. Sull’accaduto sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e chiarire le responsabilità.I fatti risalirebbero alla tarda serata di ieri. Stando a una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, i ragazzi sarebbero stati coinvolti in un litigio all’interno della struttura che li ospita. Durante la lite sarebbero stati colpiti con un coltello.L’intervento dei carabinieriDopo l’allarme, presso la comunità sono arrivati i carabinieri della Stazione di Avella, che hanno avviato le verifiche per raccogliere gli elementi utili a comprendere quanto accaduto.I due giovani sono stati accompagnati all’ospedale di Nola. Per uno di loro, le cui condizioni hanno richiesto una particolare attenzione, è stato disposto il ricovero in Codice Rosso.Accertamenti sulla dinamicaRestano da definire le circostanze che hanno preceduto l’aggressione e l’esatta sequenza degli eventi. Le indagini dovranno chiarire come sia nata la discussione, in quale momento siano comparsi i fendenti e quale sia stato il ruolo dei due minorenni nell’episodio.Al momento, la ricostruzione resta provvisoria e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni dei ragazzi.