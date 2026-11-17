L'OPERAZIONE Operai dormono nella fabbrica, blitz a Sarno

L'intervento era nato come una verifica amministrativa sulla posizione dei dipendenti e sul rispetto delle norme in materia di lavoro

Un laboratorio utilizzato per la produzione di abbigliamento si sarebbe trasformato anche in un luogo di alloggio per i lavoratori, impiegati senza regolare contratto e costretti, secondo quanto emerso dai controlli, a vivere in ambienti privi dei requisiti essenziali di igiene e abitabilità. È quanto scoperto a Sarno durante un'ispezione dei carabinieri, che si è conclusa con la denuncia del titolare dell'attività all'autorità giudiziaria.L'intervento era nato come una verifica amministrativa sulla posizione dei dipendenti e sul rispetto delle norme in materia di lavoro. Gli accertamenti hanno però portato alla luce una situazione più complessa, facendo emergere possibili irregolarità non soltanto nei rapporti professionali, ma anche nelle condizioni in cui le persone presenti trascorrevano il proprio tempo fuori dalle ore di attività.L'ispezione dei carabinieri e la scoperta degli alloggiIl controllo è stato eseguito nell'ambito di un'attività mirata a contrastare il lavoro sommerso e le forme di sfruttamento. All'operazione hanno partecipato i reparti speciali dell'Arma insieme ai militari della stazione di Sarno.Durante l'ispezione, i carabinieri hanno verificato la posizione lavorativa delle persone presenti, le caratteristiche degli ambienti, gli impianti e la documentazione relativa alle autorizzazioni. Proprio l'esame dei locali avrebbe consentito di accertare che alcuni operai non si limitavano a lavorare all'interno della struttura, ma vi avrebbero anche trovato sistemazione.Locali in condizioni igieniche precarieIl quadro descritto dagli accertamenti riguarda spazi giudicati non adeguati a ospitare persone. Le condizioni igienico-sanitarie sarebbero risultate precarie e gli ambienti destinati al riposo e alla vita quotidiana non avrebbero garantito requisiti sufficienti di vivibilità.La verifica ha quindi fatto emergere una possibile sovrapposizione tra luogo di lavoro e sistemazione abitativa, in un contesto che solleva interrogativi sulla tutela della salute e della dignità degli operai.Titolare denunciato, proseguono gli accertamentiAlla luce delle irregolarità riscontrate, il titolare del laboratorio è stato identificato e denunciato all'autorità giudiziaria. Saranno gli ulteriori approfondimenti a definire nel dettaglio le violazioni contestate e le eventuali responsabilità.L'operazione si inserisce nel quadro dei controlli condotti dalle forze dell'ordine per contrastare il lavoro irregolare e verificare le condizioni effettive negli ambienti produttivi. Il settore tessile e dell'abbigliamento resta tra quelli interessati da verifiche specifiche, soprattutto quando alla mancanza di contratti regolari si accompagnano situazioni che possono compromettere la sicurezza e la dignità delle persone impiegate.