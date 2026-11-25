L'ORRORE Sequestra la ex e la costringe a subire violenze

Gli accertamenti avviati dopo la segnalazione avrebbero inoltre fatto emergere precedenti episodi di presunte condotte vessatorie e violente

Un uomo di 32 anni, residente ad Ardea, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri con le accuse di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e atti persecutori. Secondo l’ipotesi investigativa, avrebbe sequestrato l’ex compagna, una donna di 26 anni, minacciandola con un coltello da cucina e costringendola a subire un rapporto sessuale.I fatti contestati risalirebbero alla notte del 16 novembre. In base alla ricostruzione dei militari, il 32enne avrebbe convinto la giovane a raggiungerlo in un parcheggio isolato. Una volta lì, l’avrebbe minacciata con un coltello e obbligata a salire sulla propria automobile, per poi accompagnarla in un edificio abbandonato, dove si sarebbe consumata la violenza.La donna riesce a tornare a casa e chiama il 112Nonostante la situazione, la 26enne sarebbe riuscita a mantenere la lucidità e a convincere l’uomo a riportarla alla propria automobile. Una volta rientrata a casa, ha immediatamente contattato il Numero unico per le emergenze 112, chiedendo aiuto e denunciando quanto accaduto.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Ardea insieme al personale sanitario del 118. La donna è stata accompagnata in codice rosa al pronto soccorso della clinica Città di Aprilia, dove ha formalizzato la denuncia.Gli accertamenti avviati dopo la segnalazione avrebbero inoltre fatto emergere precedenti episodi di presunte condotte vessatorie e violente. Già il 12 novembre, infatti, la giovane si era rivolta ai carabinieri di Marina di Tor San Lorenzo per segnalare comportamenti analoghi che avrebbe subito durante la convivenza con l’ex compagno.Il fermo sul lungomare di ArdeaLe ricerche del 32enne si sono concluse nella mattinata, quando i carabinieri lo hanno individuato mentre camminava sul lungomare di Ardea.Dopo il fermo e le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nella Casa circondariale di Velletri, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.Le accuse contestate sono violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e atti persecutori. La ricostruzione dei fatti e le eventuali responsabilità penali dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.