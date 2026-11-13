LO STOP Scuola sfrattata, preside costretta a spostare le classi

All’origine della vicenda c’è una disputa tra gli eredi proprietari dell’immobile, suddiviso tra tre soggetti

Il futuro della scuola Domenico Morelli di via Merliani, al Vomero, è appeso a una controversia sulla disponibilità dell’edificio che ospita le attività didattiche. La sede potrebbe andare incontro a una dismissione progressiva: tra le misure previste c’è il blocco delle nuove iscrizioni alle classi prime e il trasferimento degli alunni verso altri plessi, in particolare quello di via Aniello Falcone.All’origine della vicenda c’è una disputa tra gli eredi proprietari dell’immobile, suddiviso tra tre soggetti. I titolari di una parte della struttura hanno avviato un contenzioso per rientrare in possesso dei locali. La procedura è arrivata alla notifica di un atto di precetto che intima il rilascio degli spazi di via Merliani 20, interni 1 e 2, entro dieci giorni dalla notifica, prospettando in caso contrario l’esecuzione dello sfratto.Il Comune di Napoli ha impugnato l’atto e chiesto di poter mantenere la scuola nella sede attuale almeno fino alla conclusione dell’anno scolastico 2026-2027. Nel frattempo, gli uffici municipali stanno lavorando a una soluzione che consenta di garantire la continuità delle lezioni e una ricollocazione degli studenti.Il piano della Municipalità: aule al Falcone e spazi anche al QuaratiLa proposta è stata illustrata nel corso di un incontro al quale hanno partecipato il Consiglio di circolo e i rappresentanti dei genitori. Il direttore della V Municipalità e il servizio Attività tecniche hanno presentato le ipotesi elaborate per affrontare la situazione, con l’obiettivo di limitare gli spostamenti e preservare, almeno in parte, la presenza della Morelli nella sede storica.La presidente della V Municipalità, Clementina Cozzolino, ha spiegato che il progetto predisposto dagli uffici prevede interventi di manutenzione straordinaria per mantenere operativo il plesso anche nel prossimo anno scolastico. Per il 2027-2028, secondo il piano, una parte degli alunni potrebbe continuare a frequentare la sede di via Merliani, mentre le altre classi verrebbero trasferite nel plesso statale Belvedere-Falcone, in via Aniello Falcone.La riorganizzazione degli spazi dovrebbe comprendere il trasferimento dei laboratori e delle aule dedicate alla psicomotricità nei locali seminterrati del Falcone, così da recuperare ulteriori ambienti da destinare alle attività didattiche. La Municipalità ha inoltre individuato possibili spazi aggiuntivi nel plesso Quarati, in via Paolo Tosti.Nella programmazione illustrata da Cozzolino, le attuali classi terze e quarte resterebbero a via Merliani durante l’anno scolastico 2027-2028. L’obiettivo dichiarato è dunque quello di accompagnare gradualmente la riorganizzazione, evitando un trasferimento immediato di tutti gli alunni.Le alternative valutate e poi scartateNel corso della ricerca di sedi disponibili sono state prese in considerazione anche alcune proposte avanzate dalla dirigente scolastica. In particolare, era stato chiesto di verificare la possibilità di utilizzare locali nei plessi di viale delle Acacie e del liceo Sannazaro.Le ipotesi sono state esaminate attraverso sopralluoghi tecnici, ma gli spazi sono stati giudicati non idonei e quindi impraticabili per le esigenze della scuola. La soluzione attualmente sul tavolo resta quella che coinvolge soprattutto il plesso Falcone, con il possibile supporto del Quarati.Forza Italia contesta le modalità dell’incontroLa vicenda ha aperto anche un confronto politico all’interno della V Municipalità. I consiglieri di Forza Italia Antonio Culiers e Francesco Flores hanno denunciato quella che definiscono una scelta maturata senza un adeguato coinvolgimento pubblico delle componenti interessate.Secondo i due esponenti, il giorno precedente si sarebbe svolta una riunione riservata negli uffici municipali alla quale avrebbero preso parte l’assessora comunale Maura Striano, i consiglieri comunali Mariagrazia Vitelli e Walter Savarese, la presidente della Municipalità Clementina Cozzolino e la presidente della Commissione Scuola municipale Margherita Siniscalchi.I consiglieri riferiscono che da quell’incontro sarebbe emerso un orientamento già definito: niente nuove iscrizioni nella sede di via Merliani dal prossimo anno scolastico, trasferimento delle future seconde elementari al plesso Falcone e permanenza temporanea delle altre classi, fino al completamento dei rispettivi percorsi.Culiers e Flores contestano soprattutto il metodo con cui sarebbe stata affrontata una decisione destinata a incidere su famiglie, alunni e personale scolastico. La presidente Cozzolino respinge però la definizione di riunione a porte chiuse, richiamando il successivo confronto con il Consiglio di circolo e i rappresentanti dei genitori.Il nodo resta la disponibilità dell’edificioAl di là delle divergenze politiche, il problema principale rimane quello della proprietà dei locali e della procedura avviata per ottenerne il rilascio. L’impugnazione presentata dal Comune punta a guadagnare il tempo necessario per completare l’anno scolastico in corso, mentre la Municipalità cerca di organizzare una sistemazione alternativa per gli anni successivi.Il destino della Domenico Morelli dipenderà quindi sia dall’evoluzione del contenzioso sull’immobile sia dalla concreta attuazione del piano tecnico. Per le famiglie, intanto, resta l’incertezza su dove i bambini potranno proseguire il percorso scolastico e su quanto della storica sede di via Merliani riuscirà a essere mantenuto.