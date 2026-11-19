L'INCHIESTA Scossone alla Camera di Commercio: indagati e perquisizioni

Imprese iscritte a loro insaputa per le elezioni dell'Ente

Il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli, celebrato lo scorso aprile, è finito al centro di un’inchiesta della Procura partenopea. L’ipotesi degli investigatori è che l’esito della procedura sia stato concordato attraverso un sistema di iscrizioni e versamenti di quote associative effettuati all’insaputa di numerose imprese, che sarebbero così risultate aderenti ad Aicast senza averne mai fatto richiesta.La presunta operazione avrebbe consentito all’associazione di presentare una consistenza numerica molto superiore a quella reale, rafforzando il peso della coalizione composta da Aicast, Assimprese e Casartigiani. L’alleanza ha ottenuto un risultato nettamente favorevole, con 19 seggi su 22, e ha sostenuto la candidatura di Ciro Fiola, poi eletto presidente della Camera di Commercio.Perquisizioni per sette personeTra i destinatari delle perquisizioni eseguite dalla Guardia di Finanza figurano lo stesso Fiola e Della Notte, vicepresidente e rappresentante di Aicast Imprese nazionale.Nel gruppo degli indagati compaiono anche Ilaria Desiderio, segretaria generale della Camera di Commercio e responsabile unica del procedimento per il rinnovo del Consiglio; Liliana Langella, rappresentante di Aicast; Ciro Cortese, rappresentante di Assimprese; Giuseppe Bonavolontà, legale rappresentante di Aicast; e Anna Teresa Quintiliano, dipendente del Centro di assistenza tecnica dell’associazione.Quasi due milioni di euro sotto la lente degli investigatoriGli accertamenti sono condotti dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria, in coordinamento con la Procura. Al centro dell’indagine ci sono movimenti di denaro per un importo complessivo vicino ai due milioni di euro, legati al pagamento delle quote associative.Secondo la ricostruzione investigativa, Fiola avrebbe contribuito a certificare una rappresentatività di Aicast superiore a quella effettiva, attraverso versamenti che avrebbero fatto risultare associate imprese ignare dell’adesione. Il numero degli iscritti, elemento rilevante per determinare la rappresentanza delle organizzazioni nella procedura camerale, sarebbe stato così alterato.Oltre 11mila imprese dichiarate, ma soltanto 1.100 effettiveUno degli aspetti principali emersi dagli accertamenti riguarda la distanza tra il numero delle aziende risultate a sostegno di Aicast e quello delle adesioni che gli investigatori ritengono effettive.A fronte di oltre 11mila imprese indicate come appartenenti all’associazione, soltanto circa 1.100 sarebbero risultate realmente iscritte. Una differenza che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe inciso sulla consistenza della rappresentanza associativa e quindi sugli equilibri del voto per il rinnovo del Consiglio.Si tratta di contestazioni ancora al vaglio degli inquirenti: la posizione delle persone coinvolte dovrà essere valutata nelle successive fasi giudiziarie e la responsabilità degli indagati non può considerarsi accertata.