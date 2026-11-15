L'ESPLOSIONE Scoppia bombola, un ustionato e 4 intossicati

La presenza del fumo ha reso necessario anche l’arrivo dei soccorritori del 118

Due incendi in abitazioni private, a Napoli, nel giro della stessa mattinata. Il primo episodio si è verificato in via Sant’Antonio Abate, dove un appartamento è stato interessato da un rogo che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine. La presenza del fumo ha reso necessario anche l’arrivo dei soccorritori del 118.Quattro persone assistite sul postoL’allarme è scattato all’altezza del civico 222. Una volta raggiunta l’abitazione, i Vigili del Fuoco hanno avviato le operazioni necessarie per fronteggiare l’incendio, mentre sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e un’automedica del servizio di emergenza sanitaria.Quattro persone sono state sottoposte alle cure dei sanitari a causa dell’inalazione di fumo. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non hanno reso necessario il trasferimento in ospedale: l’assistenza è stata prestata direttamente sul luogo dell’intervento.Un secondo incendio nella stessa mattinataPoche ore prima un altro episodio aveva richiesto l’intervento dei soccorsi in un’abitazione napoletana, questa volta in vico Santa Maria della Purità. In questo caso, all’origine dell’incendio sarebbe stata l’esplosione di una bombola, che ha provocato il ferimento di un uomo.La vittima ha riportato ustioni e ha avuto bisogno di assistenza sanitaria. Si tratta di un episodio distinto da quello avvenuto in via Sant’Antonio Abate, ma che ha visto nuovamente impegnati i soccorritori per un’emergenza all’interno di un edificio residenziale.Due interventi per emergenze domesticheI due roghi hanno richiesto l’attivazione dei servizi di soccorso nel corso della stessa giornata. Nel caso di via Sant’Antonio Abate, il bilancio sanitario comunicato è di quattro persone intossicate dal fumo, tutte curate sul posto. In vico Santa Maria della Purità, invece, l’esplosione della bombola ha causato il ferimento di un uomo per ustioni.Restano distinti i contesti dei due interventi e le rispettive dinamiche: per il primo incendio non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause, mentre per il secondo è stata indicata l’esplosione della bombola.