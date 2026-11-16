LA STRUTTURA Il Castello delle Cerimonie fermo costa 14mila euro al mese

A certificare l’esborso è un atto di liquidazione dell’amministrazione guidata dalla sindaca Ilaria Abagnale

Non ospita più ricevimenti nuziali e non accoglie gli eventi che lo hanno reso famoso in tutta Italia, ma il Castello delle Cerimonie continua a rappresentare un costo per le casse pubbliche. L’ex Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, conosciuto anche come il ristorante di don Antonio Polese e diventato celebre grazie alla trasmissione televisiva di Real Time, è oggi di proprietà del Comune. E, nonostante lo svuotamento della struttura, richiede una spesa mensile superiore ai 14mila euro soltanto per il servizio di sorveglianza.A certificare l’esborso è un atto di liquidazione dell’amministrazione guidata dalla sindaca Ilaria Abagnale. Il documento dispone il pagamento a favore dell’istituto di vigilanza incaricato della custodia del complesso: la fattura riguarda due mensilità e ammonta a 28.304 euro, Iva inclusa.Un contratto da 70mila euro per cinque mesiIl servizio di vigilanza e custodia è stato affidato attraverso la determinazione numero 903 del 23 luglio scorso. Si tratta di un affidamento diretto, della durata prevista di cinque mesi, per un importo complessivo di 70mila euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto.La spesa è stata imputata al bilancio comunale del 2026. Il costo della sorveglianza, dunque, grava sulle risorse dell’ente, che deve garantire la custodia di un immobile ormai entrato nel patrimonio pubblico.Rimane invece da chiarire se l’amministrazione potrà recuperare le somme già sostenute e quelle che dovrà ancora versare. Negli atti citati non viene specificato se sia previsto un meccanismo per rivalersi sugli ex occupanti o su altri soggetti coinvolti nella vicenda.Diverso è il capitolo relativo ai beni mobili presenti all’interno della struttura: le spese per la loro rimozione, il trasporto e la custodia risultano a carico degli occupanti.La confisca e il passaggio al patrimonio comunaleLa trasformazione della Sonrisa da attività privata a bene pubblico è l’esito di una lunga vicenda giudiziaria. Il passaggio di proprietà al Comune di Sant’Antonio Abate è arrivato dopo la sentenza della Corte di Cassazione numero 37639 del 2024, che ha concluso il procedimento relativo alla lottizzazione abusiva del complesso.Il successivo passaggio amministrativo è stato formalizzato il 28 aprile 2026, quando la Conservatoria di Napoli ha trascritto gli immobili a favore del patrimonio comunale. Da quel momento il Comune è diventato il proprietario dell’intero complesso, con i conseguenti obblighi di gestione e tutela.L’ordinanza di sgombero e il ricorso al TarUn altro passaggio decisivo è arrivato l’11 maggio 2026, con l’ordinanza di sgombero che assegnava sessanta giorni di tempo per liberare gli spazi. Il provvedimento ha riguardato le società La Sonrisa Spa, Ipol Spa e Pol.Fra di Polese Mariarosaria & C.Le tre realtà hanno contestato l’ordinanza davanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania. Il ricorso risulta assegnato alla settima sezione del Tar.Nel frattempo, il complesso è stato svuotato e non svolge più la funzione che lo aveva reso un punto di riferimento per i grandi ricevimenti e per il turismo legato alle cerimonie. La sua gestione resta però una questione aperta per l’amministrazione comunale.Un immobile pubblico che continua a pesare sul bilancioLa vicenda del Castello delle Cerimonie presenta così un nuovo aspetto: dopo la confisca e lo sgombero, il Comune deve sostenere le spese necessarie a preservare un bene di grandi dimensioni, anche in assenza di attività al suo interno.Il dato dei 14.152 euro mensili per la vigilanza rende evidente il peso economico della fase attuale. Resta da capire quali saranno i tempi e le modalità per una gestione definitiva della proprietà e, soprattutto, se le somme anticipate dall’ente potranno essere recuperate. Per ora, mentre il futuro dell’ex Sonrisa rimane legato agli sviluppi amministrativi e giudiziari, la custodia continua a essere finanziata con denaro pubblico.