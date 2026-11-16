IL LUTTO Anna la prof è morta dopo una cura del ginecologo

avrebbe ricevuto due dosi di un farmaco prescritto nell'ambito del trattamento sanitario

Una gravidanza attesa, poi la diagnosi di una complicazione che ha imposto di interromperla e, nel giro di pochi giorni, una tragedia ancora tutta da chiarire. La morte di Anna Boffa, insegnante di 36 anni residente a Postiglione, nel Salernitano, è ora al centro di un’indagine della Procura di Salerno. Gli inquirenti dovranno ricostruire il percorso sanitario affrontato dalla donna e stabilire che cosa abbia provocato il peggioramento delle sue condizioni, fino al decesso avvenuto nella notte di venerdì.La giovane docente era stata sottoposta a trattamenti ginecologici in una struttura ospedaliera di Lagonegro, in provincia di Potenza, dopo aver scoperto di essere incinta e aver ricevuto la diagnosi di gravidanza extrauterina. Una condizione che aveva reso necessario interrompere la gestazione. Dopo le dimissioni, tuttavia, avrebbe cominciato ad accusare un malessere che ha portato al successivo ricovero a Salerno.Il malore dopo le dimissioni da LagonegroSecondo quanto riferito dai familiari, Anna avrebbe ricevuto due dosi di un farmaco prescritto nell'ambito del trattamento sanitario. La donna si sarebbe sentita male poco dopo aver lasciato la struttura lucana e, proprio per il peggioramento delle sue condizioni, sarebbe stata accompagnata all’ospedale San Leonardo di Salerno.Da quel momento è iniziata una degenza durata circa sette giorni. Nel corso del ricovero, il quadro clinico sarebbe progressivamente peggiorato, fino alla morte sopraggiunta venerdì notte. Saranno gli accertamenti medico-legali a dover verificare l’origine del malore e l’eventuale rapporto tra le terapie ricevute e il successivo decorso clinico.Al momento, infatti, non è stata accertata alcuna responsabilità sanitaria né è stato stabilito che il farmaco assunto abbia avuto un ruolo nel decesso.La denuncia della famiglia e il fascicolo della ProcuraA chiedere che venga fatta piena luce sulla vicenda è stato il marito della donna, Giovanni Paolino, agente di polizia, che si è rivolto all’avvocata Annamaria Manzo per seguire il caso. La famiglia vuole comprendere che cosa sia accaduto dopo il trattamento ginecologico e quali siano state le cause del rapido deterioramento delle condizioni di salute della trentaseienne.La Procura di Salerno ha aperto un fascicolo, affidando gli accertamenti al sostituto procuratore Katia Cardillo. Tra i primi provvedimenti adottati c’è il sequestro della salma, che inizialmente avrebbe dovuto essere trasferita nel comune di residenza per consentire lo svolgimento dei funerali.Il corpo della donna è stato invece destinato all’obitorio dell’ospedale San Leonardo, in attesa degli esami disposti dall’autorità giudiziaria.Acquisite le cartelle cliniche in entrambe le struttureL’attività investigativa è entrata nel vivo sabato mattina, quando gli incaricati della Procura hanno acquisito la documentazione sanitaria relativa ai due ricoveri. Le cartelle cliniche sono state sequestrate sia nell’ospedale di Salerno, dove Anna è rimasta ricoverata fino alla morte, sia nella struttura di Lagonegro, dove aveva ricevuto le cure per la gravidanza extrauterina.L’esame della documentazione consentirà di ricostruire le terapie somministrate, le condizioni della paziente al momento delle dimissioni e gli interventi effettuati durante la successiva degenza. Un passaggio fondamentale per verificare la successione degli eventi e individuare eventuali elementi che richiedano ulteriori approfondimenti.Attesa per l’autopsiaIl prossimo accertamento decisivo sarà l’esame autoptico, la cui data è attesa nelle prossime ore. I risultati potranno contribuire a chiarire le cause della morte e a verificare se esista un collegamento tra il trattamento ricevuto per interrompere la gravidanza e il successivo peggioramento clinico.Per la comunità di Postiglione resta intanto il dolore per la scomparsa di una donna di appena 36 anni. Per i familiari, oltre al lutto, c’è la necessità di ottenere risposte su quanto accaduto in quei giorni. L’indagine dovrà stabilire se vi siano state criticità nel percorso assistenziale o se la morte sia riconducibile ad altre cause.