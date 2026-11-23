ANIMALI Scoperti 7 serpenti inviati via posta

Gli esemplari sono stati inoltre sottoposti a sequestro penale e affidati in custodia giudiziaria allo stesso centro

Sette giovani esemplari di serpente del grano nascosti all’interno di un pacco postale e spediti attraverso il servizio ordinario, in condizioni del tutto inadeguate al loro benessere. È la scoperta effettuata dai Carabinieri del Nucleo CITES di Napoli, intervenuti presso l’Ufficio Smistamento Postale del capoluogo dopo una segnalazione relativa alla presenza di rettili in un collo destinato alla spedizione.Durante l’ispezione, i militari hanno accertato che all’interno del pacco si trovavano sette esemplari giovanissimi di Pantherophis guttatus, conosciuto comunemente come serpente del grano. Gli animali erano privi di qualsiasi sistema di identificazione o marcaggio ed erano stati confezionati per essere trasportati attraverso il normale servizio postale.Una modalità ritenuta incompatibile con le esigenze etologiche e fisiologiche della specie. Le condizioni ambientali e termiche alle quali erano stati esposti avevano infatti provocato nei rettili un grave stato di ipotermia.Il soccorso veterinario e il trasferimento al centro specializzatoL’intervento tempestivo del personale medico-veterinario ha consentito di prestare le prime cure e disporre l’immediato ricovero degli animali presso il centro CRAS dell’ASL Napoli 1 Centro.I sette serpenti sono stati affidati alla struttura per la stabilizzazione della temperatura corporea e per le cure necessarie. Gli esemplari sono stati inoltre sottoposti a sequestro penale e affidati in custodia giudiziaria allo stesso centro.Serpente del grano, specie non velenosa ma da trasportare nel rispetto delle normeIl Pantherophis guttatus è un colubride non velenoso originario del Nord America. È un rettile costrittore, innocuo per l’uomo, generalmente riconoscibile per la livrea arancione con macchie rosse o marroni bordate di nero.La specie rientra tra quelle di libera vendita e non è soggetta alle restrizioni previste dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, nota come CITES. Questo, tuttavia, non significa che il trasporto e la detenzione possano avvenire senza rispettare le disposizioni a tutela della salute e del benessere degli animali.Indagini per individuare mittente e destinatarioSulla vicenda i carabinieri hanno proceduto al deferimento all’Autorità giudiziaria, al momento a carico di ignoti, per le ipotesi di reato previste dall’articolo 727, comma 2, del Codice penale, relativo alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, e dall’articolo 544-ter, che disciplina il maltrattamento di animali.Sono ora in corso le attività investigative della polizia giudiziaria per risalire al mittente, al destinatario del pacco e a tutti gli eventuali responsabili della spedizione. L’obiettivo è ricostruire la provenienza dei sette rettili e le circostanze in cui sono stati confezionati e affidati al servizio postale.