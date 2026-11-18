L'INCIDENTE Scontro tra auto e camion sull'A2 in Campania: un morto

Sul tratto autostradale sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale

Tragedia oggi sull’autostrada A2 del Mediterraneo, dove un uomo di 62 anni è morto in seguito a un grave incidente stradale. Lo scontro, che ha coinvolto un’autovettura e un camion, si è verificato nel tratto compreso tra Campagna e Contursi Terme, all’interno di una galleria situata poco prima dello svincolo di Contursi.L’impatto è stato particolarmente violento e per il conducente dell’auto le conseguenze si sono rivelate fatali.Inutili i soccorsi del 118Sul luogo dell’incidente sono arrivati tempestivamente i mezzi di emergenza, con un’ambulanza della Pubblica Assistenza V.O.P.I. e un’auto medica. I sanitari hanno raggiunto l’automobilista e avviato gli interventi necessari, ma le sue condizioni non hanno lasciato possibilità di salvarlo.Il medico intervenuto ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo, che aveva 62 anni.Rilievi della Polizia Stradale e disagi alla circolazioneSul tratto autostradale sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra l’auto e il mezzo pesante.Le operazioni di soccorso e gli accertamenti hanno avuto ripercussioni sulla circolazione, provocando rallentamenti e disagi per gli automobilisti in transito tra Campagna e Contursi Terme.