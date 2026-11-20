LA MANIFESTAZIONE Sciopero generale, corteo Cgil a Napoli: studenti in piazza contro la guerra e lavoratori chiedono salari più alti

La mobilitazione punta a chiedere risposte su salari, pensioni, sanità e politiche fiscali, oltre che sul tema della precarietà

Napoli si è svegliata con due manifestazioni in occasione dello sciopero generale. Poco dopo le 9 di questa mattina è partito da piazza Mancini il corteo promosso dalla Cgil, con lavoratori, pensionati e studenti. In apertura sfilano gli striscioni realizzati dagli studenti, tra cui quello con lo slogan in inglese «Fight for our future. Not theirs wars», un messaggio contro i conflitti e per la difesa del futuro delle nuove generazioni.La mobilitazione punta a chiedere risposte su salari, pensioni, sanità e politiche fiscali, oltre che sul tema della precarietà. Il corteo attraverserà la città per concludersi in piazza Matteotti, dove è in programma un comizio con gli interventi di rappresentanti dei lavoratori, pensionati e studenti.Ricci: «Servono salari giusti e lavoro stabile»A spiegare le ragioni della protesta è Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Napoli e Campania. Secondo il sindacalista, la piazza deve sollecitare risposte sia dal mondo del lavoro sia dalla legge finanziaria: «Questa finanziaria, come dice Bankitalia, non dà risposte per il 75% degli italiani».Tra le richieste indicate da Ricci ci sono retribuzioni adeguate, pensioni rivalutate, una sanità accessibile a tutti e un sistema fiscale che renda il Paese più solidale.Il segretario generale della Cgil regionale richiama poi le difficoltà occupazionali del territorio e le prospettive dei più giovani. «Questo territorio ha bisogno di un lavoro che non sia precario, che sia stabile, che dia certezze alle giovani generazioni», afferma.Ricci denuncia inoltre il fenomeno dell'emigrazione e contesta la qualità di una parte dell'occupazione: a suo giudizio, dietro i dati sulla crescita del lavoro si nasconderebbero spesso contratti di poche ore, somministrazione e part-time involontario, senza adeguate garanzie di stabilità.Le manifestazioni nelle altre province campaneLa giornata di mobilitazione coinvolge anche gli altri capoluoghi della regione, con iniziative organizzate dalla Cgil.Ad Avellino il corteo si muove da via De Conciliis per raggiungere piazza della Libertà. A Benevento il concentramento è previsto in via Delcogliano, nei pressi dell'ospedale San Pio, mentre gli interventi conclusivi si svolgeranno in piazza IV Novembre.A Caserta la partenza è fissata nel piazzale della stazione ferroviaria, con arrivo in piazza della Prefettura. A Salerno, invece, il percorso collega piazza Vittorio Veneto a piazza Amendola.A Napoli anche la manifestazione di Usb e Potere al PopoloNel capoluogo partenopeo è sceso in strada anche un secondo corteo, promosso da Usb e Potere al Popolo. La manifestazione, con parole d'ordine contro la guerra e il carovita, è partita da piazza Dante.Per la mobilitazione della Cgil, l'appuntamento conclusivo è invece in piazza Matteotti. Sono attesi gli interventi delle diverse componenti coinvolte nella protesta, con le conclusioni affidate a Susy Esposito, segretaria generale della Fisac Cgil nazionale.