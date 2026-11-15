L'INCIDENTE Schianto in Campania, Michele muore a 34 anni

le lesioni riportate nell'urto si sono rivelate fatali e il giovane è morto sul luogo dell'incidente

Una serata segnata dal dolore a Maddaloni, dove un incidente tra due motociclette si è trasformato in una tragedia. A perdere la vita è stato Michele Farina, 34 anni, coinvolto nello scontro avvenuto sul cavalcavia che mette in collegamento via Libertà e via Serao. Nell'impatto è rimasto ferito anche il conducente dell'altra moto, un uomo di 40 anni, le cui condizioni sono state giudicate gravi.L'impatto intorno alle 19L'incidente risale alla serata di venerdì 13 novembre. Erano circa le 19 quando, secondo una prima ricostruzione, i due mezzi si sono scontrati lungo il cavalcavia. La collisione è stata particolarmente violenta e le conseguenze per i motociclisti sono apparse subito drammatiche.Per Farina non è stato possibile fare nulla: le lesioni riportate nell'urto si sono rivelate fatali e il giovane è morto sul luogo dell'incidente. L'altro centauro è stato invece soccorso dal personale del 118 e accompagnato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è stato ricoverato in condizioni serie.I rilievi della Polizia MunicipaleSul cavalcavia sono intervenuti i soccorritori e gli agenti della Polizia Municipale di Maddaloni, coordinati dal comandante Mimmo Renga. I vigili urbani hanno effettuato gli accertamenti tecnici necessari per raccogliere elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto.La dinamica, al momento, non è stata chiarita. Saranno i rilievi e le verifiche degli investigatori a stabilire come siano entrate in collisione le due motociclette e quali circostanze abbiano preceduto lo schianto.Il cordoglio del consigliere regionale SantangeloLa notizia ha suscitato profonda commozione nella comunità maddalonese. A esprimere pubblicamente la propria vicinanza alle persone coinvolte è stato il consigliere regionale Vincenzo Santangelo, già vicesindaco della città, che sui social ha ricordato sia la vittima sia il motociclista ferito.Nel suo messaggio ha parlato di una tragedia che ha colpito duramente Maddaloni, rivolgendo un pensiero ai familiari di Michele e manifestando apprensione per le condizioni di Giuliano, che ha dichiarato di conoscere personalmente e con il quale ha condiviso anche un'esperienza lavorativa nella propria azienda.Santangelo ha concluso il suo intervento esprimendo la speranza che il quarantenne riesca a superare questa fase particolarmente delicata. Intanto, restano in corso gli accertamenti per fare piena luce sull'incidente costato la vita a Farina.