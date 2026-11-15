IL LUTTO La prof di 36 anni muore in ospedale a Salerno, salma sequestrata

Sulla vicenda sono in corso verifiche per chiarire le circostanze del decesso

La scomparsa di Anna Boffa, insegnante di appena 36 anni, ha provocato profondo cordoglio a Postiglione, il paese nel quale era nata e viveva insieme al marito, e nella comunità scolastica di Sala Consilina. La giovane docente è morta nei giorni scorsi all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove era stata ricoverata dopo un peggioramento delle sue condizioni.Sulla vicenda sono in corso verifiche per chiarire le circostanze del decesso. La donna, infatti, stava seguendo un percorso di terapie presso una clinica della Basilicata e tra gli aspetti da approfondire c'è anche la possibile correlazione tra l'assunzione di un farmaco e la morte.La salma sequestrata per gli accertamentiLa salma della trentaseienne è stata sottoposta a sequestro e si trova presso l'ospedale salernitano. Una decisione che consentirà agli organi competenti di effettuare gli approfondimenti necessari per ricostruire quanto accaduto e verificare se vi siano eventuali responsabilità o elementi riconducibili al trattamento terapeutico seguito dalla donna.Al momento non è possibile stabilire se il farmaco ipotizzato abbia effettivamente avuto un ruolo nel decesso. Saranno gli accertamenti a chiarire la successione degli eventi e le cause della morte.Il cordoglio di Postiglione e della scuola di Sala ConsilinaLa notizia ha raggiunto rapidamente Postiglione, dove Anna Boffa era cresciuta e aveva mantenuto i propri legami familiari e personali. Il dolore coinvolge anche Sala Consilina, dove la professoressa lavorava da circa due anni all'Istituto di istruzione superiore Marco Tullio Cicerone.La comunità scolastica perde una giovane insegnante che aveva intrapreso da poco il proprio percorso professionale nell'istituto. Alla tristezza dei colleghi e degli ambienti scolastici si unisce quella del paese d'origine, colpito dalla morte prematura di una donna di soli 36 anni.In attesa che le verifiche facciano luce sulle cause del decesso, restano il dolore dei familiari e il cordoglio delle due comunità che conoscevano e stimavano Anna.