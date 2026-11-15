L'OPERAZIONE Ristorante pieno di blatte, sequestrata mezza tonnellata di alimenti

Durante l'ispezione sono emerse criticità igienico-sanitarie considerate gravi

Quasi sei quintali di prodotti alimentari sottratti alla vendita, irregolarità nelle cucine e infestazioni nei locali destinati alla conservazione delle merci. È il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Poggioreale nell'area orientale di Napoli, dove le verifiche hanno interessato diverse attività commerciali e il rispetto delle norme igienico-sanitarie.Le situazioni più rilevanti sono emerse in due esercizi di ristorazione. Complessivamente sono stati sequestrati circa 580 chilogrammi di alimenti, a causa di violazioni delle disposizioni sulla sicurezza e sulla corretta conservazione dei prodotti.A via Gianturco sequestrati 50 chili di ciboIl primo intervento ha riguardato una trattoria in via Gianturco. Qui i militari hanno riscontrato carenze nella gestione delle procedure previste dal sistema HACCP, che serve a individuare e prevenire i rischi legati alla preparazione e alla conservazione degli alimenti.Al titolare è stata contestata la violazione delle norme e sono stati sequestrati 50 chilogrammi di prodotti alimentari.Nel ristorante di via Galileo Ferraris trovate blatte nei magazziniLa situazione più grave è stata rilevata in un altro ristorante, situato in via Galileo Ferraris. Durante l'ispezione sono emerse criticità igienico-sanitarie considerate gravi, insieme all'assenza della documentazione necessaria a ricostruire la provenienza degli alimenti.Nei locali utilizzati come deposito, dove erano conservate le scorte destinate alla cucina, i carabinieri hanno inoltre trovato diverse blatte. Per queste ragioni è scattato il sequestro di 530 chilogrammi di prodotti, che non potranno essere utilizzati né commercializzati.Quattro denunce per furto di energia elettricaL'attività di controllo non si è limitata alla ristorazione. Nel corso del servizio, i carabinieri hanno denunciato quattro persone per furto di energia elettrica, contestando l'illecito utilizzo della fornitura.È stato inoltre individuato un parcheggiatore abusivo che era già stato sanzionato in precedenza per la stessa condotta. Un uomo di 34 anni è finito nei guai per guida senza patente.Inseguimento con un quindicenne in moto e droga sequestrataTra gli episodi registrati durante i controlli anche quello che ha coinvolto un ragazzo di 15 anni. Il giovane, alla guida di una moto, non si sarebbe fermato all'alt intimato dai militari, tentando di sottrarsi alla verifica. Una volta raggiunto, avrebbe ammesso di non essere in possesso della patente. Per lui è scattata la contestazione di fuga pericolosa, mentre il mezzo è stato sequestrato.Infine, nel rione Connolo, i carabinieri hanno trovato e sequestrato 186 dosi di marijuana, già suddivise e pronte, secondo l'ipotesi investigativa, per essere immesse sul mercato dello spaccio.Il servizio ha così interessato diversi fronti: dalla sicurezza alimentare alla tutela dei consumatori, fino al contrasto dei reati legati all'energia, alla circolazione stradale e alla vendita di sostanze stupefacenti.