IL RAID Esplode bomba davanti ad autonoleggio

Secondo i primi accertamenti, l'esplosivo sarebbe stato sistemato davanti al cancello pedonale della struttura

Un'esplosione nel cuore della notte ha scosso via Giovanni Verga, ad Afragola, dove una bomba carta è stata fatta detonare davanti all'ingresso di un autonoleggio. L'episodio, avvenuto all'altezza del civico 33, ha attirato l'attenzione dei residenti della zona e ha fatto scattare le indagini dei carabinieri.L'ipotesi che viene presa in considerazione è quella di un gesto intimidatorio, forse collegato a richieste estorsive o a possibili dinamiche del racket. Al momento, tuttavia, non ci sono elementi sufficienti per stabilire il movente né per individuare i responsabili.L'ordigno davanti al cancello dell'attivitàSecondo i primi accertamenti, l'esplosivo sarebbe stato sistemato davanti al cancello pedonale della struttura. Subito dopo la deflagrazione, le persone coinvolte si sarebbero allontanate rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.La bomba ha provocato danni limitati e non ha compromesso gli edifici residenziali presenti nelle vicinanze. Non si registrano neppure persone ferite. La ridotta entità delle conseguenze materiali, però, non esclude che l'obiettivo fosse quello di lanciare un messaggio al titolare dell'attività o a chi gestisce l'autonoleggio.Carabinieri sul posto, verifiche sulle telecamereDopo la segnalazione sono intervenuti i militari della Compagnia di Casoria, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato gli approfondimenti per ricostruire l'accaduto. La dinamica resta ancora da definire: gli investigatori stanno cercando di raccogliere elementi utili a capire chi abbia collocato l'ordigno e in quale momento sia avvenuta la fuga.Tra gli strumenti che potrebbero contribuire all'indagine ci sono gli impianti di videosorveglianza privata installati nella zona. Le registrazioni potrebbero aver immortalato il passaggio dei responsabili o i loro movimenti prima e dopo l'esplosione, anche nel caso in cui la detonazione non fosse direttamente visibile.Il possibile collegamento con il racket resta da verificareL'attenzione degli inquirenti è concentrata anche sul significato dell'attentato. La pista dell'intimidazione è tra quelle al vaglio, ma non è stata ancora accertata alcuna connessione con il racket o con precedenti richieste di denaro.Saranno gli ulteriori riscontri investigativi, insieme all'eventuale analisi dei filmati, a chiarire se si sia trattato di un avvertimento mirato e a individuare chi si nasconde dietro l'esplosione.