L'INCIDENTE Schianto in autostrada: morti un napoletano e un pugliese

il conducente avrebbe perso il controllo della vettura, che è uscita dalla sede stradale terminando la propria corsa in un terreno

Drammatico incidente stradale intorno alle 2 della scorsa notte sul raccordo autostradale A13, nel tratto compreso tra Padova Sud e Padova Zona Industriale, in direzione Venezia. Il bilancio è pesantissimo: due uomini hanno perso la vita dopo che l'automobile sulla quale viaggiavano è uscita di strada, finendo ribaltata nel campo adiacente alla carreggiata.Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, per motivi non ancora chiariti, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura, che è uscita dalla sede stradale terminando la propria corsa nel terreno a margine dell'autostrada.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Padova, impegnati nelle delicate operazioni di estrazione dei due occupanti rimasti intrappolati tra le lamiere dell'abitacolo.Il personale sanitario del 118 ha tentato a lungo di rianimare i due uomini, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile. Entrambi sono deceduti a seguito delle gravissime conseguenze dell'impatto.Le vittime, entrambe di nazionalità italiana, avevano rispettivamente 40 e 38 anni.Soccorsi e accertamenti sulla dinamicaOltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari, sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e il personale ausiliario di Autostrade, impegnati nella gestione della viabilità e negli accertamenti di competenza.Saranno ora le verifiche delle forze dell'ordine a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e le cause che hanno portato l'automobile a uscire di strada e ribaltarsi nel campo.Una tragedia consumatasi nel cuore della notte, costata la vita a due uomini di appena 38 e 40 anni.