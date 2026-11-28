L'INCIDENTE Schianto allo svincolo verso Napoli: due morti e un ferito

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso sanitario e meccanico, i Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale

Grave incidente stradale nella notte sull’autostrada A1 Milano-Napoli, all’altezza di Afragola, in provincia di Napoli. Il bilancio, secondo le prime informazioni, è di due persone morte e una terza rimasta ferita. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due autovetture. Restano ancora da accertare le cause e la dinamica dello schianto.L’episodio si è verificato al chilometro 750, nel tratto compreso tra il nodo autostradale A1/A16 e il nodo di Acerra-Afragola, in direzione Roma. L’impatto ha richiesto l’intervento dei soccorsi e ha provocato rallentamenti alla circolazione.I soccorsi sul luogo dell’incidenteSul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso sanitario e meccanico, i Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale. Presenti anche gli operatori del sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia, impegnati nella gestione dell’emergenza e della viabilità.Le autorità sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e chiarire le circostanze che hanno portato allo scontro tra le due auto.Traffico tornato regolare dopo le 8.45In una nota, Autostrade per l’Italia ha comunicato che poco prima delle 8.45 sono terminate le turbative alla circolazione causate dall’incidente, ormai risolto, e che il traffico ha ripreso a transitare su tutte le corsie disponibili.«Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia», si legge nel comunicato.Restano da chiarire le responsabilità e le cause dell’incidente, mentre proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine.