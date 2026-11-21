IL NAUFRAGIO Schettino lascia il carcere dopo 9 anni

sta scontando una condanna definitiva a 16 anni e un mese di reclusione

Francesco Schettino ha lasciato il carcere romano di Rebibbia nella serata di ieri, dopo oltre nove anni di detenzione. L’ex comandante della Costa Concordia, recluso dal maggio 2017, ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali, misura alternativa alla detenzione concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma.La notizia è stata riportata da Quotidiano Nazionale. Schettino sta scontando una condanna definitiva a 16 anni e un mese di reclusione per il naufragio della nave da crociera, avvenuto il 13 gennaio 2012 davanti all’Isola del Giglio. In quella tragedia persero la vita 32 persone.La valutazione del percorso in carcereLa decisione dei giudici della Sorveglianza sarebbe arrivata al termine di un esame approfondito del comportamento mantenuto durante la detenzione e del percorso di rieducazione intrapreso dall’ex comandante.A favore della concessione della misura, secondo quanto riportato, avrebbe pesato anche la valutazione positiva degli operatori penitenziari, che avrebbero riconosciuto l’effettiva adesione di Schettino al trattamento rieducativo.La sua legale, l’avvocata Francesca Carnicelli, che assiste l’ex comandante, ha espresso soddisfazione per il provvedimento. «La soddisfazione è tanta», ha dichiarato a Quotidiano Nazionale, spiegando che, a suo giudizio, sussistevano tutti i requisiti per ottenere la misura alternativa, considerata una prosecuzione del percorso successivo alla condanna.L’avvocata ha inoltre riferito che la valutazione degli operatori penitenziari è stata «estremamente positiva», con un riconoscimento del comportamento tenuto e del cammino rieducativo seguito durante gli anni di detenzione.Come funziona l’affidamento in provaIl provvedimento è previsto dall’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario e permette di scontare la pena residua fuori dal carcere, attraverso un programma di reinserimento sociale sottoposto a precise condizioni.Il percorso viene seguito dall’Uepe, l’Ufficio di esecuzione penale esterna, che vigila sul rispetto delle prescrizioni stabilite. L'eventuale inosservanza degli obblighi può comportare la revoca della misura e il ritorno in carcere.L’affidamento in prova non annulla la condanna definitiva né modifica le responsabilità accertate per il naufragio della Costa Concordia. Cambia invece la modalità con cui Schettino proseguirà l’esecuzione della pena, nel rispetto delle condizioni fissate dall’autorità giudiziaria.