IL NAUFRAGIO Schettino fuori dal carcere, la sua vita accanto alla nuova compagna

Il loro rapporto non è nato durante la detenzione

Dopo oltre nove anni trascorsi nel carcere di Rebibbia, Francesco Schettino ha lasciato la detenzione e può contare anche sulla presenza di una compagna che gli è stata vicina negli ultimi anni. La relazione con Angela Cipriano, residente a Grosseto, è rimasta finora lontana dall'attenzione pubblica, ma è stata raccontata dalla stessa donna in un'intervista a Il Tirreno, dopo che l'ex comandante della Costa Concordia ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali.Il loro rapporto non è nato durante la detenzione. I due si erano conosciuti molto prima, quando Cipriano seguiva da vicino il procedimento giudiziario sul naufragio della nave da crociera, avvenuto la sera del 13 gennaio 2012 davanti all'Isola del Giglio, in provincia di Grosseto.Dalle udienze del processo alla conoscenza personaleLaureata con lode in Scienze politiche, Cipriano aveva scelto proprio il processo alla Costa Concordia come argomento della propria tesi, concentrandosi sul modo in cui i mezzi di informazione, in particolare il quotidiano Il Tirreno, avevano ricostruito e raccontato la tragedia.Quel lavoro era diventato successivamente un libro, intitolato Le voci della Concordia, pubblicato nel 2015 con le fotografie di Enzo Russo e premiato al Premio Capalbio.La donna aveva seguito ben 72 udienze, fino alla sentenza di primo grado dell'11 febbraio 2015, quando Schettino venne condannato a 16 anni e un mese di reclusione. In quel periodo aveva anche provato per due volte a ottenere un'intervista dall'allora comandante, ricevendo sempre un rifiuto.I rapporti, come ha ricordato la stessa Cipriano, erano improntati alla cordialità ma senza particolare confidenza: lui veniva chiamato «comandante», lei «dottoressa». Con l'ingresso definitivo di Schettino in carcere, nel maggio 2017, anche quei contatti si erano progressivamente interrotti.Il lutto che ha riavvicinato i dueLa svolta è arrivata diversi anni dopo, nel marzo 2023. In quel periodo Angela Cipriano stava affrontando una grave perdita familiare: il cugino Giuseppe Cipriano, colonnello dell'Aeronautica militare di 48 anni, era morto in un incidente aereo avvenuto a Guidonia.Appresa la notizia, Schettino aveva deciso di telefonarle per esprimerle le proprie condoglianze. Da quella chiamata è ripreso un rapporto che, nel tempo, si è trasformato in una frequentazione più assidua.Le telefonate sono diventate un appuntamento due volte alla settimana, mentre i messaggi venivano scambiati quotidianamente attraverso il servizio di posta elettronica disponibile ai detenuti.«È stato uno dei periodi più neri della mia vita», ha raccontato Cipriano al quotidiano toscano, ricordando anche la morte del padre, nel 2017, e quella della madre, nel 2021. «Francesco è stata la persona che mi è stata più vicina nel mio dolore, nei miei lutti».La relazione durante i permessi premioIl primo incontro dopo la ripresa dei contatti risale all'ottobre 2023, quando la donna raggiunse Schettino a Meta di Sorrento, in Campania, durante un permesso premio.Da quel momento, secondo il racconto di Cipriano, tra i due è iniziata una relazione sentimentale, mantenuta con discrezione anche durante i successivi periodi di permesso. Le occasioni per incontrarsi arrivavano mediamente ogni 45 giorni e potevano durare sei o sette giorni.Un legame che si è consolidato mentre l'ex comandante continuava a scontare la condanna per il naufragio della Concordia, una delle tragedie più gravi della storia recente della navigazione italiana.L'affidamento in prova dopo oltre nove anni di carcereLa vicenda personale della coppia è diventata pubblica proprio in coincidenza con il nuovo capitolo della vita di Schettino. Il 20 novembre scorso l'ex comandante ha lasciato il carcere di Rebibbia, dopo più di nove anni di detenzione, essendo stato ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali, misura alternativa alla detenzione.Schettino era stato condannato a 16 anni di reclusione per il naufragio della Costa Concordia, avvenuto il 13 gennaio 2012 davanti all'Isola del Giglio. La nave urtò gli scogli e si capovolse parzialmente, provocando la morte di 32 persone.Ora, mentre affronta la nuova fase prevista dalla misura alternativa, emerge anche il racconto di una relazione nata da una conoscenza risalente agli anni del processo e sviluppatasi, secondo la testimonianza della donna, attraverso un lungo percorso di vicinanza e sostegno reciproco.